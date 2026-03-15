Home4k Blu-rayUpcoming 4k Blu-ray Movie Releases In March, 2026
4k Blu-rayBlu-ray DiscNews

Upcoming 4k Blu-ray Movie Releases In March, 2026 [Updated]

HD Report
By HD Report
0
Star Trek- Strange New Worlds - Season Three 4k Blu-ray SteelBook

What are the upcoming 4k Blu-ray Disc releases in March, 2026?

It’s going to be another huge month for Ultra HD Blu-ray with close to 90 titles confirmed or pending for release! New movies and shows include Oscar nominated Hamnet, Return to Silent Hill, The Housemaid, Star Trek: Strange New Worlds Season Three, The Running Man (2025), Zootopia 2, Greenland 2: The Migration, and Anaconda (2025).

Some older titles arrive on 4k Blu-ray such as The Devil’s Advocate, Ray, Mimic, The Wild Robot (in a Limited Edition SteelBook), and Kung Fu Panda 3. Plus, the first three Jurassic Park films and Jurassic World (2015) are getting single movie 4k releases with upgraded Dolby Vision and Dolby Atmos.

Here’s a list of the confirmed and pending titles arriving on Ultra HD Blu-ray – the format that provides unparalleled quality for home theater applications.

4k Blu-ray Releases, March, 2026

Mar. 3, 2026

The Wild Robot 4k SteelBook flat
  • Hamnet (2025) 4k UHD/BD/Digital Collector’s Edition Universal Amazon NEW
  • Kung Fu Panda 3 (2016) 4k UHD/BD/Digital 10th Anniversary Universal Amazon NEW
  • Kung Fu Panda 4-Movie Collection 4k UHD/Digital Universal Amazon NEW
  • Piranha (1978) 4k UHD/BD Amazon NEW
  • Star Trek: Strange New Worlds – Season Three Paramount Amazon NEW
  • The Girl Who Leapt Through Time (1983) 4k UHD/BD Cult Epics Amazon NEW
  • The Return of the Pink Panther (1975) Kino Lorber Amazon NEW
  • The Running Man (2025) 4k UHD/BD/Digital Paramount Amazon NEW
  • The Running Man (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW
  • The Running Man 2-Movie Collection 4k UHD/BD/Digital SteelBook Walmart Exclusive
  • The Swordsman Trilogy 4k UHD/BD 4-disc edition Shout! Studios Amazon NEW
  • The Wild Robot (2024) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW
  • Zootopia 2 (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon | Target | Walmart OUT OF STOCK

Mar. 6, 2026

  • One Battle After Another (2025) 4k Limited Edition SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart OUT OF STOCK

Mar. 10, 2026

  • Blue Sunshine (1977) 4k UHD/BD standard edition Synapse Amazon NEW!
  • Game of Thrones: The Complete Collection 4k UHD re-release pending
  • Rango (2011) 4k UHD/BD/Digital standard edition Paramount Amazon NEW!
  • Somewhere in Time (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
  • The Devil’s Advocate (1997) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon NEW!
  • UFOria (1985) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon
  • Viridiana (1961) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!

Mar. 17, 2026

Mimic 1997 4k UHD Kino Lorber
Jurassic Park 4k UHD Dolby Upgrade
  • Anaconda (2025) 4k Blu-ray/Digital SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER
  • Classe tous risques “The Big Risk” (1960) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER
  • Dead Again (1991) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Ilsa, The Tigress of Siberia (1977) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Is This Thing On? (2025) 4k UHD/BD/Digital Sony Amazon
  • Jurassic Park (1993) 4k UHD Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER
  • Jurassic Park III (2001) 4k UHD Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER
  • Jurassic World (2015) 4k UHD Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER
  • K2 (1991) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Lone Samurai (2025) 4k UHD/BD Well Go USA Amazon NEW PRE-ORDER
  • Mimic (1997) 3-disc 4k UHD/BDx2 Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Port of Shadows (1938) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Ray (2004) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Return to Silent Hill 4k/Blu-ray Collector’s SteelBook w/Lenticular case Amazon Exclusive NEW PRE-ORDER NEW PRE-ORDER
  • Return to Silent Hill 4k/Blu-ray Collector’s Edition Amazon NEW PRE-ORDER
  • Return To Silent Hill (2025) Collectors Edition O-Card 4k UHD/BD SteelBook Walmart Exclusive NEW PRE-ORDER
  • The Birthday (2004) 4k UHD Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER
  • The Boy and the Beast (2015) 4k UHD/BD SteelBook GKIDS Amazon NEW PRE-ORDER
  • The Housemaid (2025) 4k UHD/BD/Digital Digipack Amazon NEW PRE-ORDER!
  • The Lost World: Jurassic Park (1997) Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER!
  • The Substitute (1996) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Limited NEW PRE-ORDER

Mar. 20, 2026

  • The Big Combo (1955) 4k UHD/BD Ignite Films

Mar. 24, 2026

Killers of the Flower Moon 2023 4k UHD Criterion
  • A Bridge Too Far (1977) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Antonio Margheriti & The Jungles of Doom: His ’80s Adventure Films Severin
  • Cutter’s Way (1981) 4k UHD/BD Limited Edition 5,000 copies Amazon NEW PRE-ORDER
  • Dead Kids (1981) 4k UHD Limited Edition 6,000 copies Powerhouse Films Amazon NEW PRE-ORDER
  • Groove (2000) 4k UHD/BD Sony Amazon NEW PRE-ORDER
  • Hail, Caesar! (2016) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW PRE-ORDER
  • Killers of the Flower Moon (2023) 3-disc 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER
  • Krakatit (1948) 4k UHD/BD Standard Edition Deaf Crocodile Amazon NEW PRE-ORDER
  • Red Sonya (1985) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER
  • Shanghai Blues (1984) 4k UHD/BD Film Movement Amazon NEW PRE-ORDER
  • The Key (1983) 4k UHD/BD Cult Epics Amazon NEW PRE-ORDER
  • The Survivor (1981) 4k UHD/BD Powerhouse Films Amazon NEW PRE-ORDER
  • Uncommon Valor (1983) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER

Mar. 31, 2026

  • Bakterion (1982) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome pending
  • Body of Evidence (1993) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome pending
  • Dead Mountaineer’s Hotel (1979) 4k UHD/BD Limited Edition 3,000 copies Deaf Crocodile Films pending
  • Demonwarp (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome pending
  • Greenland (2020) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Amazon NEW PRE-ORDER
  • Greenland 2: The Migration (2026) 4k UHD/BD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER
  • Happy Hell Night (1992) 4k UHD/BD Terror Vision pending
  • Little Nicky (2000) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER
  • Married to the Mob (1988) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon NEW PRE-ORDER
  • Marty Supreme (2025) 4k UHD/BD Digipack Amazon NEW PRE-ORDER
  • Outbreak (1995) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon NEW PRE-ORDER
  • Patchwork (2015) 4k UHD/BD Limited Edition Terror Vision pending
  • Razor Blade Smile (1998) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER
  • Runaway Train (1985) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
  • Salem’s Lot (1979) 4k UHD/BD Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER
  • She Killed In Ecstasy (1971) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER
  • Student Bodies (1981) Limited Edition Terror Vision pending
  • The Blade (1995) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER
  • The Devil’s Rain (1975) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER
  • The Final Programme (1973) 4k Blu-ray Severin Amazon NEW PRE-ORDER
  • The Gambler (1974) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon NEW PRE-ORDER
  • Vampyros Lesbos (1971) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER

Previous article
KPop Demon Hunters Is Up For Pre-order On Blu-ray & DVD
Next article
What Time & Channel Are The 2026 Oscars Academy Awards & Red Carpet Events?
HD Report
HD Reporthttps://hd-report.com
HD Report provides news, commentary, and information about home entertainment media and technology. HD Report has been a Google News partner since 2006, and can also be found on Twitter, Apple News, and Facebook.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Star Trek Starfleet Academy!


Mission: Impossible - The Final Reckoning


Wicked: For Good Collector's Gift Set

Wicked: For Good 4k UHD/BD/Digital Collector's Giftset
Wicked: For Good Collector's Giftset Buy on Amazon

Predator: Badlands 4k

Predator: Badlands (2025) 4k Blu-ray

One Battle After Another

One Battle After Another 4k Blu-ray
One Battle After Another 4k UHD Buy on Amazon

The Dark Knight Trilogy SteelBook Case

Superman (2025) 4k Blu-ray/Digital
The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD Limited SteelBook Library Case Amazon Exclusive!


Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy 4k

Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy Limited Edition 4K UHD
Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy Limited Edition 4K UHD Buy on Amazon

Classic James Bond in 4k/HDR/Atmos!

James Bond Sean Connery 6-Film Collection 4k Blu-ray angle
James Bond Sean Connery 6-Film Collection Standard Edition Buy on Amazon

Middle-Earth 6 Film Collection

Middle-Earth 6-Film Collection 4k UHD BD Digital

Seinfeld in 4k!

Seinfeld The Complete Series 4k Blu-ray

Friends in 4k!

Friends: The Complete Series 4k Blu-ray

New Articles

Load more

Support Us!

© Copyright 2026 HD Report All Rights Reserved
MORE STORIES
The Da Vinci Code 2006 4k SteelBook front open

The Da Vinci Code Celebrates 20 Years With A 3-Disc/Digital Limited...

HD Report - 0
Robin Hood- Prince Of Thieves 4k UHD Limited Edition details

Warner Bros.’ Robin Hood: Prince Of Thieves Is Releasing On 4k...

HD Report - 0
Oscars logo on black

What Time & Channel Are The 2026 Oscars Academy Awards &...

HD Report - 0