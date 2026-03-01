Upcoming 4k Blu-ray Movie Releases In March, 2026

What are the upcoming 4k Blu-ray releases in March, 2026?
It’s going to be another huge month for Ultra HD Blu-ray with close to 90 titles confirmed or pending including some new movies such as Greenland 2: The Migration, Return to Silent Hill, The Housemaid, Star Trek: Strange New Worlds Season Three, The Running Man (2025), Zootopia 2, and Anaconda (2025).
And, some older titles arrive on 4k Blu-ray such as The Devil’s Advocate, Ray, Mimic, The Wild Robot (in a Limited Edition SteelBook), and Kung Fu Panda 3. Plus, the first three Jurassic Park films and Jurassic World (2015) are getting single movie 4k releases with upgraded Dolby Vision and Dolby Atmos.
Here’s a list of the confirmed and pending titles arriving on Ultra HD Blu-ray, the format that provides unparalleled quality for home theater applications.
4k Blu-ray Releases, March, 2026
Mar. 3, 2026
- Hamnet (2025) 4k UHD/BD/Digital Collector’s Edition Universal Amazon NEW
- Kung Fu Panda 3 (2016) 4k UHD/BD/Digital 10th Anniversary Universal Amazon NEW
- Kung Fu Panda 4-Movie Collection 4k UHD/Digital Universal Amazon NEW
- Piranha (1978) 4k UHD/BD Amazon NEW
- Star Trek: Strange New Worlds – Season Three Paramount Amazon NEW
- The Girl Who Leapt Through Time (1983) 4k UHD/BD Cult Epics Amazon NEW
- The Return of the Pink Panther (1975) Kino Lorber Amazon NEW
- The Running Man (2025) 4k UHD/BD/Digital Paramount Amazon NEW
- The Running Man (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW
- The Running Man 2-Movie Collection 4k UHD/BD/Digital SteelBook Walmart Exclusive
- The Swordsman Trilogy 4k UHD/BD 4-disc edition Shout! Studios Amazon NEW
- The Wild Robot (2024) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW
- Zootopia 2 (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook pending
Mar. 6, 2026
- One Battle After Another (2025) 4k Limited Edition SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart NEW PRE-ORDER
Mar. 10, 2026
- Blue Sunshine (1977) 4k UHD/BD standard edition Synapse Amazon NEW!
- Game of Thrones: The Complete Collection 4k UHD re-release pending
- Rango (2011) 4k UHD/BD/Digital standard edition Paramount Amazon NEW!
- Somewhere in Time (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
- The Devil’s Advocate (1997) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon NEW!
- UFOria (1985) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon
- Viridiana (1961) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
Mar. 17, 2026
- Anaconda (2025) 4k Blu-ray/Digital SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER
- Classe tous risques “The Big Risk” (1960) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER
- Dead Again (1991) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Ilsa, The Tigress of Siberia (1977) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Is This Thing On? (2025) 4k UHD/BD/Digital Sony Amazon
- Jurassic Park (1993) 4k UHD Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER
- Jurassic Park III (2001) 4k UHD Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER
- Jurassic World (2015) 4k UHD Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER
- K2 (1991) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Lone Samurai (2025) 4k UHD/BD Well Go USA Amazon NEW PRE-ORDER
- Mimic (1997) 3-disc 4k UHD/BDx2 Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Port of Shadows (1938) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Ray (2004) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Return to Silent Hill 4k/Blu-ray Collector’s SteelBook w/Lenticular case Amazon Exclusive NEW PRE-ORDER NEW PRE-ORDER
- Return to Silent Hill 4k/Blu-ray Collector’s Edition Amazon NEW PRE-ORDER
- Return To Silent Hill (2025) Collectors Edition O-Card 4k UHD/BD SteelBook Walmart Exclusive NEW PRE-ORDER
- The Birthday (2004) 4k UHD Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER
- The Boy and the Beast (2015) 4k UHD/BD SteelBook GKIDS Amazon NEW PRE-ORDER
- The Housemaid (2025) 4k UHD/BD/Digital Digipack Amazon NEW PRE-ORDER!
- The Lost World: Jurassic Park (1997) Dolby upgrade Amazon NEW PRE-ORDER!
- The Substitute (1996) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Limited NEW PRE-ORDER
Mar. 20, 2026
- The Big Combo (1955) 4k UHD/BD Ignite Films
Mar. 24, 2026
- A Bridge Too Far (1977) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Antonio Margheriti & The Jungles of Doom: His ’80s Adventure Films Severin
- Cutter’s Way (1981) 4k UHD/BD Limited Edition 5,000 copies Amazon NEW PRE-ORDER
- Dead Kids (1981) 4k UHD Limited Edition 6,000 copies Powerhouse Films Amazon NEW PRE-ORDER
- Groove (2000) 4k UHD/BD Sony Amazon NEW PRE-ORDER
- Hail, Caesar! (2016) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW PRE-ORDER
- Killers of the Flower Moon (2023) 3-disc 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER
- Krakatit (1948) 4k UHD/BD Standard Edition Deaf Crocodile Amazon NEW PRE-ORDER
- Red Sonya (1985) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER
- Shanghai Blues (1984) 4k UHD/BD Film Movement Amazon NEW PRE-ORDER
- The Key (1983) 4k UHD/BD Cult Epics Amazon NEW PRE-ORDER
- The Survivor (1981) 4k UHD/BD Powerhouse Films Amazon NEW PRE-ORDER
- Uncommon Valor (1983) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
Mar. 31, 2026
- Bakterion (1982) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome
- Body of Evidence (1993) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome
- Dead Mountaineer’s Hotel (1979) 4k UHD/BD Limited Edition 3,000 copies Deaf Crocodile Films
- Demonwarp (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome
- Greenland (2020) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Amazon NEW PRE-ORDER
- Greenland 2: The Migration (2026) 4k UHD/BD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER
- Happy Hell Night (1992) 4k UHD/BD Terror Vision
- Little Nicky (2000) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER
- Married to the Mob (1988) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon NEW PRE-ORDER
- Marty Supreme (2025) 4k UHD/BD Digipack Amazon NEW PRE-ORDER
- Outbreak (1995) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon NEW PRE-ORDER
- Patchwork (2015) 4k UHD/BD Limited Edition Terror Vision
- Razor Blade Smile (1998) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER
- Runaway Train (1985) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW PRE-ORDER
- Salem’s Lot (1979) 4k UHD/BD Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER
- She Killed In Ecstasy (1971) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER
- Student Bodies (1981) Limited Edition Terror Vision
- The Blade (1995) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER
- The Devil’s Rain (1975) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER
- The Final Programme (1973) 4k Blu-ray Severin Amazon NEW PRE-ORDER
- The Gambler (1974) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon NEW PRE-ORDER
- Vampyros Lesbos (1971) 4k UHD/BD Severin Amazon NEW PRE-ORDER