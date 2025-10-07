Home4k Blu-rayF1: The Movie, The Bad Guys 2, I Know What You Did...
4k Blu-rayBlu-ray DiscDigital HDDigital UHDDVDNews

F1: The Movie, The Bad Guys 2, I Know What You Did Last Summer, & More 4k, Blu-ray, & Digital Releases

HD Report
By HD Report
0
The Bad Guys 2 4k Blu-ray Collectors Edition
I Know What You Did Last Summer 2025 Blu-ray
Five Nights at Freddys – Ultimate Collectors Edition SteelBook reverse
The Newsroom The Complete Series Blu-ray
Version 1.0.0
Nobody 2 digital poster
F1- The Movie - Limited Edition SteelBook
Spawn (1997) 4k UHD Arrow
Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital

Here’s a look at this week’s new movie and TV releases on disc and digital! F1: The Movie arrives in all disc formats from Warner Bros. including a Limited Edition SteelBook. I Know What You Did Last Summer (2025) hits stores from Sony Pictures. Five Nights at Freddy’s Ultimate Collector’s Edition is a limited and numbered edition from Universal. And, The Bad Guys 2 premieres on 4k Blu-ray, Blu-ray, and DVD also from Universal.

On 4k Blu-ray for the first time, Spawn arrives in a Limited Edition from Arrow Video that includes Theatrical and Director’s Cuts. Mortal Kombat has been packaged in a new 4k SteelBook from Warner Bros. And, The Quick and the Dead gets a new SteelBook release that adds Dolby Vision to the 4k presentation.

In digital formats this week, The Conjuring: Last Rites, Freaker Friday, and HIM can be streamed or downloaded. See more new Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases below with links to purchase.

New Blu-ray, 4k Blu-ray, & Digital Releases, Oct. 7, 2025

Digital

4k Blu-ray

  • Black Sunday (1960) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!
  • Child’s Play (1988) 3-disc 4k UHD/BD SteelBook Amazon Exclusive NEW!
  • Clue (1985) 4k UHD/BD Alliance Amazon NEW!
  • Dark Water (2002) 4k Arrow Video Amazon NEW!
  • Black Sunday (1960) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!
  • End Of Days (1999) 4k UHD/BD 25th Anniversary Edition Shout! Amazon NEW!
  • F1: The Movie (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon | Walmart
  • F1: The Movie (2025) 4k UHD/Digital Amazon | Walmart
  • Five Nights at Freddy’s Ultimate Collector’s Edition Amazon Exclusive NEW!
  • Hustlers (2019) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Amazon NEW!
  • I Know What You Did Last Summer (2025) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW!
  • I Know What You Did Last Summer (2025) Blu-ray/Digital Amazon NEW
  • Lights Out (2016) 4k UHD Warner Bros. Amazon NEW
  • Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW
  • Nobody 2 (2025) 4k UHD/BD/Digital Collector’s Edition Amazon NEW!
  • Nobody 2-Movie Collection 4k Blu-ray/Digital Amazon NEW
  • Silverado (1985) 4k UHD/BD/Digital Sony Amazon NEW!
  • Spawn (1997) 2-disc 4k UHD Theatrical & Director’s Cuts Arrow Video Amazon NEW!
  • The Bad Guys 2 (2025) 4k Blu-ray/Blu-ray/Digital Buy on Amazon NEW!
  • The Dark Crystal (1982) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon NEW!
  • The Girl Who Leapt Through Time (2006) 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
  • The Man from U.N.C.L.E. (2015) Special Edition Amazon NEW!
  • The Quick and the Dead (1995) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon NEW!
  • The Rocky Horror Picture Show (1975) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!

Blu-ray

  • Black Sunday (1960) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!
  • Child’s Play (1988) 3-disc 4k UHD/BD SteelBook Amazon Exclusive NEW!
  • Clue (1985) 4k UHD/BD Alliance Amazon NEW!
  • End Of Days (1999) 4k UHD/BD 25th Anniversary Edition Shout! Amazon NEW!
  • F1: The Movie (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon | Walmart
  • F1: The Movie (2025) Blu-ray/Digital Amazon | Walmart
  • Five Nights at Freddy’s Ultimate Collector’s Edition Amazon Exclusive NEW!
  • Hustlers (2019) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Amazon NEW!
  • I Know What You Did Last Summer (2025) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW
  • I Know What You Did Last Summer (2025) Blu-ray/Digital Amazon NEW
  • Nobody 2 (2025) 4k UHD/BD/Digital Collector’s Edition Amazon NEW!
  • Nobody 2-Movie Collection Blu-ray/Digital TBD
  • ODDTAXI – The Complete Season Crunchyroll Amazon NEW!
  • Peanuts: Ultimate TV Specials Collection Warner Bros. Amazon
  • Silverado (1985) 4k UHD/BD/Digital Sony Amazon NEW!
  • Spawn (1997) 2-disc 4k UHD Theatrical & Director’s Cuts Arrow Video Amazon NEW!
  • The Bad Guys 2 (2025) Blu-ray/Digital Buy on Amazon NEW!
  • The Dark Crystal (1982) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon NEW!
  • The Girl Who Leapt Through Time (2006) 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
  • The Newsroom: The Complete Series 9-discs Warner Bros. Amazon NEW!
  • The Quick and the Dead (1995) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon NEW!
  • The Rocky Horror Picture Show (1975) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
  • Ultraman Arc Complete Series + Movie 4-disc set + playable card Mill Creek Amazon NEW!
  • When Fall Is Coming (2024) Music Box Amazon NEW!

In case you missed it, here are last week’s new Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases.

Previous article
Zack Snyder’s Dawn Of The Dead (2004) Is Releasing In 3-Disc Limited Edition SteelBook
HD Report
HD Reporthttps://hd-report.com
HD Report provides news, commentary, and information about home entertainment media and technology. HD Report has been a Google News partner since 2006, and can also be found on Twitter, Apple News, and Facebook.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The Fantastic Four- First Steps 4k SteelBook

The Fantastic Four- First Steps 4k SteelBook
The Fantastic Four: First Steps (2025) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Buy on Amazon


The Dark Knight Trilogy SteelBook Case

Superman (2025) 4k Blu-ray/Digital
The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD Limited SteelBook Library Case Amazon Exclusive!


Superman 5-Film SteelBook

Superman 5-Film Collection 4k UHD BD SteelBook Library Case Amazon Exclusive 800px
Superman 5-Film Collection Limited Edition SteelBook Library Case Amazon Exclusive

Superman (2025) 4k Blu-ray

Superman (2025) 4k Blu-ray Digital
Superman (2025) 4k Blu-ray Buy on Amazon

M:I 8 - The Final Reckoning SteelBook

Mission: Impossible – The Final Reckoning 4k Blu-ray SteelBook
Mission: Impossible – The Final Reckoning 4k UHD Standard Edition Buy on Amazon

Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy 4k

Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy Limited Edition 4K UHD
Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy Limited Edition 4K UHD Buy on Amazon

Classic James Bond in 4k/HDR/Atmos!

James Bond Sean Connery 6-Film Collection 4k Blu-ray angle
James Bond Sean Connery 6-Film Collection Standard Edition Buy on Amazon

Middle-Earth 6 Film Collection

Middle-Earth 6-Film Collection 4k UHD BD Digital

Seinfeld in 4k!

Seinfeld The Complete Series 4k Blu-ray

Friends in 4k!

Friends: The Complete Series 4k Blu-ray

New Articles

Load more

Support Us!

© Copyright 2025 HD Report All Rights Reserved
MORE STORIES
Dawn Of The Dead 2004 4k UHD BD SteelBook Amazon Exclusive

Zack Snyder’s Dawn Of The Dead (2004) Is Releasing In 3-Disc...

HD Report - 0
Leaving Las Vegas 4k UHD 1995 Shout

Leaving Las Vegas Has Been Restored In 4k With Dolby Vision...

HD Report - 0
Sony UBP-X700U 4K Ultra HD Blu-ray player angle

Sony’s UBP-X700U 4k Blu-ray Player Is Only $218 (Limited Time)

HD Report - 0