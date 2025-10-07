Home4k Blu-rayI Know What You Did Last Summer Is Now Available On 4k...
I Know What You Did Last Summer Is Now Available On 4k UHD & Blu-ray With Digital Copies

I Know What You Did Last Summer is now available in physical media editions including a 4k Blu-ray Limited Edition SteelBook, Blu-ray, and DVD. Blu-ray formats also include a code to redeem a Digital Copy.

Special Features

  • Outtakes & Bloopers
  • Deleted & Extended Scenes
  • Return to Southport – The Cast
  • Chills, Kills & Thrills – Making A Thriller

I Know What You Did Last Summer is priced $39.99 (List: $44.99) on 4k Blu-ray, $27.99 (List: $40.99) on Blu-ray, and $19.96 (List: $34.99) on DVD. Buy on Amazon

Logline: A group of friends are terrorised by a stalker who knows about a gruesome incident from their past.

