The Dark Knight Trilogy SteelBook, Tron/Tron: Legacy In 4k, Americana, & More Movie Releases This Week

New Blu-ray, 4k Blu-ray & Digital Releases Tuesday, Sept. 16
Here’s what’s new on 4k Blu-ray, Blu-ray, and Digital for the week of Sept. 16, 2025. Let’s start with the highly anticipated release of Christopher Nolan’s The Dark Knight Trilogy in a Limited Edition 4k SteelBook Library Case edition with certificate of authenticity. Tron (1982) and Tron: Legacy (2010) have both been upgraded to 4k and releasing in Limited Edition SteelBooks from Disney/Buena Vista. Also on 4k Blu-ray, This is Spinal Tap (1984) has been restored for release on Ultra HD Blu-ray from The Criterion Collection. And, Cinderella Man (2005) has been upgraded to 4k Blu-ray & Digital from Universal. In digital, Americana releases early for purchase or rent. See more Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases below with links to purchase or rent titles.
Digital
- Americana (2023) Prime Video HOT!
- Relay (2025) Prime Video
- Witchboard (2024) Prime Video
4k Blu-ray
- Cinderella Man (2005) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
- Daybreakers (2009) 4k SteelBook Lionsgate Limited NEW!
- Halloween (1978) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
- Halloween II (1981) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
- Krull (1983) 4K Ultra HD Digital SteelBook Amazon NEW!
- Meatballs (1979) 4k Blu-ray/Blu-ray Lionsgate Limited NEW!
- Night of the Juggler (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
- Requiem for a Dream (2000) 4k SteelBook Lionsgate Limited
- Speak No Evil (2024) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
- The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD SteelBook Library Case Amazon Exclusive NEW!
- The Home (2025) 4k Digipack Lionsgate Limited NEW!
- This Is Spinal Tap (1984) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
- Tron (1982) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!
- Tron: Legacy (2010) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!
Blu-ray
- Born in Flames (1983) Criterion Collection Amazon NEW!
- Brokenwood Mysteries: Series 11 Acorn/RLJ Ent. Amazon NEW!
- Cinderella Man (2005) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
- Clown in a Cornfield (2025) Limited Edition 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- Flaming Brothers (1987) Limited Edition 2,000 copies Eureka Amazon NEW!
- Halloween (1978) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
- Halloween II (1981) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
- Hellbender (2021) Limited Edition Arrow Video Amazon NEW!
- Krull (1983) 4K Ultra HD Digital SteelBook Amazon NEW!
- Meatballs (1979) 4k Blu-ray/Blu-ray Lionsgate Limited NEW!
- Night of the Juggler (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
- Requiem for a Dream (2000) 4k SteelBook Lionsgate Limited NEW!
- Speak No Evil (2024) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
- The Betrayal (1966) Limited Edition 3,000 copies Amazon NEW!
- The Buster Keaton Show 9 digitally restored episodes + extras Amazon NEW!
- The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD SteelBook Library Case Amazon Exclusive NEW!
- This Is Spinal Tap (1984) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
- Tron (1982) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!
- Tron: Legacy (2010) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!
