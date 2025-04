Drop, Last Breath, Paddington in Peru, Star Trek: Section 31, & More Blu-ray & Digital Releases

Here’s what’s new on Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital for the week of April 29, 2025. In digital formats you can stream or download new movies Drop, Death of a Unicorn, The Friend, and Star Trek: Section 31. On Blu-ray Disc, you can pick up new movies Anora, Paddington in Peru, Last Breath, and Star Trek: Section 131, as well as newly released TV series Mayfair Witches – Season 2, Naruto Shippuden Set 6, and Rick & Morty: The Anime. New titles on 4k Blu-ray for the first time include Gandhi (1982), Dirty Harry (1971), Pale Rider (1985), and The Outlaw Josey Wales (1976). Also, see our article covering the hottest 4k Blu-ray releases this week.

New Blu-ray, 4k Blu-ray & Digital Releases April 29, 2025

Digital

Drop (2025) Prime Video

Blu-ray

Paddington In Peru (2024) Blu-ray Buy on Amazon

Anora (2024) Blu-ray Criterion Amazon | Walmart

4k UHD/BD Criterion Amazon Clean and Sober (1988) 4k restoration Warner Archive Amazon

4k restoration Warner Archive Amazon Full Metal Jacket (1987) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon

4k UHD/BD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon Gandhi (1982) 4-disc Collector’s Edition SteelBook Sony Amazon | Walmart

4-disc Collector’s Edition SteelBook Sony Amazon | Walmart Last Breath (2025) Collector’s Edition Universal Amazon

Collector’s Edition Universal Amazon Lili (1953) Warner Archive Amazon

Warner Archive Amazon Mayfair Witches – Season 2 AMC Amazon

AMC Amazon Naruto Shippuden Set 6 Viz Media Amazon

Viz Media Amazon Paddington in Peru (2024) Blu-ray/Digital Sony Amazon | Walmart

Blu-ray/Digital Sony Amazon | Walmart Plane (2023) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Lionsgate Amazon Exclusive

4k UHD/BD/Digital SteelBook Lionsgate Amazon Exclusive Pokémon Detective Pikachu (2019) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon

4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon Prince of Broadway (2008) Criterion Amazon

Criterion Amazon Rick & Morty: The Anime 1 Season Amazon

Amazon Shanks (1974) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon

4k UHD/BD Cinématographe Amazon Stripes (1981) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon | Walmart

4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon | Walmart Swept Away (1974) 4k UHD/BD Kino Int. Amazon

4k UHD/BD Kino Int. Amazon Things to Do in Denver When You’re Dead (1995) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Timecop (1994) 4k UHD/BD Shout! Amazon | Walmart

4k UHD/BD Shout! Amazon | Walmart Three the Hard Way (1974) Warner Archive Amazon

Warner Archive Amazon Twister (1996) 4k UHD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon

4k UHD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon V-Cinema Essentials Bullets & Betrayal Arrow Video Amazon

Arrow Video Amazon Wacky Races – The Complete Series Warner Archive Amazon

4k Blu-ray

Anora (2024) 4k UHD/BD Criterion Amazon | Walmart

4k UHD/BD Criterion Amazon Brimstone & Treacle (1982) Limited Edition Amazon

Limited Edition Amazon Dirty Harry (1971) 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart

4-disc Collector’s Edition SteelBook Sony Amazon | Walmart Night Train Murders (1974) Severin Amazon

Severin Amazon Pale Rider (1985) 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart

4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon Russ Meyer’s Motorpsycho (1965) Severin Amazon

Severin Amazon Russ Meyer’s Up (1976) Severin Amazon

4k UHD/BD Cinématographe Amazon Short Night of Glass Dolls (1971) 4-disc Collector’s Edition Celluloid Dreams Amazon

4-disc Collector’s Edition Celluloid Dreams Amazon Star Trek: Section 131 (2025) 4k SteelBook Paramount Amazon

4k UHD/BD Kino Int. Amazon The Nesting (1981) Limited 6,000 copes Vinegar Syndrome Amazon

Limited 6,000 copes Vinegar Syndrome Amazon The Outlaw Josey Wales (1976) 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart

4k UHD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon Who Killed Teddy Bear (1965) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon

