Over 30 New 4k Blu-ray Releases On Tuesday, April 29!

It’s the biggest 4k release date we’ve had since last November, with over 30 titles to choose from on Ultra HD Blu-ray (including some limited editions). Let’s start with 5x Oscar-winning drama Anora from Director Sean Baker, now available on 4k Blu-ray and Blu-ray from The Criterion Collection.

Three classic Clint Eastwood films arrive in 4k for the first time including Dirty Harry (1971), The Outlaw Josey Wales (1976), and Pale Rider (1985), presented with HDR10 and Dolby Atmos. Each film has been packaged in Limited Edition Collectible SteelBooks as well as standard editions from Warner Bros. Home Entertainment.

Other 4k releases this week include Twister (1996) in a Limited Edition SteelBook from Warner Bros., Star Trek: Section 131 in a standard edition and Amazon Exclusive Limited Edition SteelBook from Paramount, Gandhi in a 4-disc Collector’s Edition SteelBook from Sony Pictures Home Entertainment, and Plane (2023) in a standard and Limited Edition SteelBook from Lionsgate. See the full list below with links to purchase from Amazon and Walmart.

New 4k Blu-ray Releases, April 29, 2025

Anora (2024) 4k UHD/BD Criterion Amazon | Walmart

4k UHD/BD Criterion Amazon | Walmart Basquiat (1996) 4k UHD/BD Criterion Amazon

4k UHD/BD Criterion Amazon Brimstone & Treacle (1982) Limited Edition Amazon

Limited Edition Amazon Dirty Harry (1971) 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart

4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart Dirty Harry (1971) 4k Blu-ray/Digital Amazon

4k Blu-ray/Digital Amazon Full Metal Jacket (1987) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon

4k UHD/BD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon Gandhi (1982) 4-disc Collector’s Edition SteelBook Sony Amazon | Walmart

4-disc Collector’s Edition SteelBook Sony Amazon | Walmart Lethal Weapon (1987) 4k UHD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon

4k UHD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon Mad Foxes “Los violadores” (1981) Limited Edition Cauldron Films

Night Train Murders (1974) Severin Amazon

Severin Amazon Pale Rider (1985) 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart

4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart Pale Rider (1985) 4k SteelBook Warner Bros. Amazon

4k SteelBook Warner Bros. Amazon Plane (2023) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Amazon

4k UHD/BD/Digital Lionsgate Amazon Plane (2023) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Lionsgate Amazon Exclusive

4k UHD/BD/Digital SteelBook Lionsgate Amazon Exclusive Pokémon Detective Pikachu (2019) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon

4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon Russ Meyer’s Motorpsycho (1965) Severin Amazon

Severin Amazon Russ Meyer’s Up (1976) Severin Amazon

Severin Amazon Shanks (1974) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon

4k UHD/BD Cinématographe Amazon Short Night of Glass Dolls (1971) 4-disc Collector’s Edition Celluloid Dreams Amazon

4-disc Collector’s Edition Celluloid Dreams Amazon Star Trek: Section 131 (2025) 4k SteelBook Paramount Amazon

4k SteelBook Paramount Amazon Star Trek: Section 131 (2025) Paramount Amazon | Walmart

Paramount Amazon | Walmart Stripes (1981) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon | Walmart

4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon | Walmart Suddenly in the Dark (1981) Limited 1,000 copies Terror Vision

Swept Away (1974) 4k UHD/BD Kino Int. Amazon

4k UHD/BD Kino Int. Amazon The Beyond (1981) Limited copies Grindhouse

The Nesting (1981) Limited 6,000 copes Vinegar Syndrome Amazon

Limited 6,000 copes Vinegar Syndrome Amazon The Outlaw Josey Wales (1976) 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart

4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart The Outlaw Josey Wales (1976) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon

4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon Things to Do in Denver When You’re Dead (1995) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon | Walmart

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon | Walmart Timecop (1994) 4k UHD/BD Shout! Amazon | Walmart

4k UHD/BD Shout! Amazon | Walmart Twister (1996) 4k UHD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon

4k UHD/Digital SteelBook Warner Bros. Amazon Who Killed Teddy Bear (1965) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon

Anora (2024) 4k UHD/BD Amazon

Twister (1996) 4k Blu-ray Limited SteelBook Buy on Amazon

Gandhi (1982) 4-disc Collector’s Edition Amazon

Dirty Harry (1971) 4k Blu-ray/Digital Buy on Amazon

The Outlaw Josey Wales (1976) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Buy on Amazon

Pale Rider (1985) 4k Blu-ray/Digital Buy on Amazon

Star Trek: Section 131 (2025) Paramount Amazon

Stripes (1981) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon

Pokémon Detective Pikachu (2019) SteelBook Amazon

Plane (2023) 4k Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive

In case you missed it, here are last week’s new Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases.