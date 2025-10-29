New 4k & Blu-ray: Shin Godzilla, Arcane: League Of Legends S2, Edward Scissorhands + More

Here’s what’s new on 4k Blu-ray and HD Blu-ray this week! Tim Burton’s Edward Scissorhands has been restored in 4k and available in a Limited Edition 4k Blu-ray SteelBook from Warner Bros. Entertainment. Shin Godzilla has been remastered in 4k and after a limited theatrical run last summer is available on 4k Blu-ray and Blu-ray from Toho. Arcane: League of Season 2 arrives on 4k Blu-ray and Blu-ray including Limited Edition SteelBooks from Shout! Factory.
Plus, Saw II, Saw III, and Saw IV have been packaged in Amazon Exclusive SteelBooks from Lionsgate. Nightmare Alley (2021) and Deep Crimson (1996) have been packaged in 4k Blu-ray and Blu-ray editions from The Criterion Collection. And, The Toxic Avenger (1984 & 2023) films release in 4k Blu-ray and Blu-ray editions from Cinedigm. See more new releases below with links to purchase. (Your purchases help keep this website running!)
New Blu-ray & 4k Blu-ray Releases, Oct. 28, 2025
4k Blu-ray
- A Chinese Ghost Story Trilogy Shout! Studios Amazon NEW!
- A New Leaf (1971) 4K UHD/BD Cinématographe Amazon NEW!
- Airport: The Complete 4-Film Collection Amazon NEW!
- Arcane League Of Legends: Season Two Amazon NEW!
- Arcane League Of Legends: Season Two Limited SteelBook Amazon NEW!
- Edward Scissorhands (1990) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Catch-22 (1970) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!
- Dan Curtis’ Classic Monsters Kino Cult #39 Amazon NEW!
- Death Wish 3 (1985) 4k UHD/BD Arrow Video Amazon NEW!
- Deep Crimson (1996) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
- Dust Devil (1992) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
- Flashdance (1983) 4k UHD/BD/Digital SteelBook pending
- Gator Bait Collection (1973 – 1988) pending
- Halloween III: Season of the Witch (1982) 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- Hush (2006) 4-disc 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- In The Mouth Of Madness (1994) Limited Edition Arrow Video Amazon NEW!
- Malpertuis (1971) Radiance Amazon NEW!
- Manhattan Melodrama (1934) Warner Archive Amazon NEW!
- Mega Man: The Complete Series Seasons 1-2 Discotek Amazon NEW!
- Ms. 45 (1981) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW!
- Nightmare Alley (2021) 2 cuts (Color & Black and White) 4-disc (UHDx2/BDx2) edition Criterion Amazon NEW!
- Rocketman (2019) 2-disc Blu-ray SteelBook Amazon NEW!
- Shin Chan Complete Series 78 episodes Amazon NEW!
- The Last Winter (2006) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!
- The Resurrected (1991) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!
- Samurai Fury (2025) 4k Blu-ray Well Go USA Amazon NEW!
- Saw II (2005) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Saw III (2006) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Saw IV (2007) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Scooby-Doo On Zombie Island (1998) Collector’s Edition Amazon NEW!
- Shin Godzilla (2016) 3-disc 4k Limited Edition SteelBook Toho $34.99 Amazon | $34.99 Walmart NEW!
- Shin Godzilla (2016) 4k Blu-ray Toho $40.99 Amazon | $29.95 Walmart NEW!
- Shin Godzilla (2016) Blu-ray Toho $26.99 Amazon | $26.99 Walmart NEW!
- Smurfs (2025) Blu-ray/Digital Amazon NEW!
- The Best Christmas Pageant Ever (2024) Amazon NEW!
- The Cat and the Canary (1927) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
- The Films of Hisayasu Satō: Volume #1 3 Movies Amazon
- The Toxic Avenger (1984) ‘Unrated’ Blu-ray Collector’s Edition Amazon NEW!
- The Toxic Avenger (2023) ‘Unrated’ 4k UHD/BD Collector’s Edition Amazon NEW!
- The Toxic Avenger (2023) ‘Unrated’ 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- The Toxic Avenger (2023) ‘Unrated’ + The Toxic Avenger (1984) 4k UHD/BD Collector’s Edition Amazon NEW!
- Trick ‘r Treat (2007) 4k Blu-ray Limited Edition SteelBook Warner Bros. Amazon NEW!
- Weeds (1987) MVD Amazon NEW!
- Wendigo (2011) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!
Blu-ray
- A Chinese Ghost Story Trilogy Shout! Studios Amazon NEW!
- A New Leaf (1971) 4K UHD/BD Cinématographe Amazon NEW!
- Airport: The Complete 4-Film Collection Amazon NEW!
- Arcane League Of Legends: Season Two Amazon NEW!
- Arcane League Of Legends: Season Two Limited SteelBook Amazon NEW!
- Edward Scissorhands (1990) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Catch-22 (1970) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!
- Dan Curtis’ Classic Monsters Kino Cult #39 Amazon NEW!
- Death Wish 3 (1985) 4k UHD/BD Arrow Video Amazon NEW!
- Deep Crimson (1996) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
- Dust Devil (1992) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
- Flashdance (1983) 4k UHD/BD/Digital SteelBook pending
- Gator Bait Collection (1973 – 1988) pending
- Halloween III: Season of the Witch (1982) 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- Hush (2006) 4-disc 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- In The Mouth Of Madness (1994) Limited Edition Arrow Video Amazon NEW!
- Malpertuis (1971) Radiance Amazon NEW!
- Manhattan Melodrama (1934) Warner Archive Amazon NEW!
- Mega Man: The Complete Series Seasons 1-2 Discotek Amazon NEW!
- Ms. 45 (1981) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW!
- Nightmare Alley (2021) 2 cuts (Color & Black and White) 4-disc (UHDx2/BDx2) edition Criterion Amazon NEW!
- Rocketman (2019) 2-disc Blu-ray SteelBook Amazon NEW!
- Shin Chan Complete Series 78 episodes Amazon NEW!
- The Last Winter (2006) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!
- The Resurrected (1991) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!
- Samurai Fury (2025) 4k Blu-ray Well Go USA Amazon NEW!
- Saw II (2005) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Saw III (2006) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Saw IV (2007) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Scooby-Doo On Zombie Island (1998) Collector’s Edition Amazon NEW!
- Shin Godzilla (2016) 3-disc 4k Limited Edition SteelBook Toho $34.99 Amazon | $34.99 Walmart NEW!
- Shin Godzilla (2016) 4k Blu-ray Toho $40.99 Amazon | $29.95 Walmart NEW!
- Shin Godzilla (2016) Blu-ray Toho $26.99 Amazon | $26.99 Walmart NEW!
- Smurfs (2025) Blu-ray/Digital Amazon NEW!
- The Best Christmas Pageant Ever (2024) Amazon NEW!
- The Cat and the Canary (1927) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
- The Films of Hisayasu Satō: Volume #1 3 Movies Amazon
- The Toxic Avenger (1984) ‘Unrated’ Blu-ray Collector’s Edition Amazon NEW!
- The Toxic Avenger (2023) ‘Unrated’ 4k UHD/BD Collector’s Edition Amazon NEW!
- The Toxic Avenger (2023) ‘Unrated’ 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- The Toxic Avenger (2023) ‘Unrated’ + The Toxic Avenger (1984) 4k UHD/BD Collector’s Edition Amazon NEW!
- Trick ‘r Treat (2007) 4k Blu-ray Limited Edition SteelBook Warner Bros. Amazon NEW!
- Weeds (1987) MVD Amazon NEW!
- Wendigo (2011) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!
