Home4k Blu-rayMortal Kombat Is Available In A Limited Edition SteelBook With 4k Blu-ray...
4k Blu-rayDigital UHDNews

Mortal Kombat Is Available In A Limited Edition SteelBook With 4k Blu-ray & Digital Copies

HD Report
By HD Report
0
Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital
Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Buy on Amazon

Mortal Kombat (2021) is available on 4k Blu-ray in a new Limited Edition SteelBook from Warner Bros. Entertainment that includes a code to redeem a Digital Copy through Movies Anywhere partners.

On 4k Blu-ray and in Digital 4k UHD, Mortal Kombat is presented in 2160p with HDR10 High Dynamic Range. The soundtrack is offered in Dolby Atmos / TrueHD 7.1 channel audio. Subtitles are provided in English SDH, French, and Spanish.

Mortal Kombat (2021) 4k Blu-ray/Digital SteelBook is priced $29.96 (List: $34.99) on Amazon. (Includes Pre-order Price Guarantee)

Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital
Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Buy on Amazon
Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital
Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Buy on Amazon

Mortal Kombat (2021) is a reboot of the Mortal Kombat film series and was directed by Simon McQuoid. Read Our Review

Previous article
How To Watch & Stream The 2025 World Series Blue Jays vs. Dodgers Games (Available In 4k!)
HD Report
HD Reporthttps://hd-report.com
HD Report provides news, commentary, and information about home entertainment media and technology. HD Report has been a Google News partner since 2006, and can also be found on Twitter, Apple News, and Facebook.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The Fantastic Four- First Steps 4k SteelBook

The Fantastic Four- First Steps 4k SteelBook
The Fantastic Four: First Steps (2025) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Buy on Amazon


The Dark Knight Trilogy SteelBook Case

Superman (2025) 4k Blu-ray/Digital
The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD Limited SteelBook Library Case Amazon Exclusive!


Superman 5-Film SteelBook

Superman 5-Film Collection 4k UHD BD SteelBook Library Case Amazon Exclusive 800px
Superman 5-Film Collection Limited Edition SteelBook Library Case Amazon Exclusive

Superman (2025) 4k Blu-ray

Superman (2025) 4k Blu-ray Digital
Superman (2025) 4k Blu-ray Buy on Amazon

M:I 8 - The Final Reckoning SteelBook

Mission: Impossible – The Final Reckoning 4k Blu-ray SteelBook
Mission: Impossible – The Final Reckoning 4k UHD Standard Edition Buy on Amazon

Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy 4k

Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy Limited Edition 4K UHD
Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy Limited Edition 4K UHD Buy on Amazon

Classic James Bond in 4k/HDR/Atmos!

James Bond Sean Connery 6-Film Collection 4k Blu-ray angle
James Bond Sean Connery 6-Film Collection Standard Edition Buy on Amazon

Middle-Earth 6 Film Collection

Middle-Earth 6-Film Collection 4k UHD BD Digital

Seinfeld in 4k!

Seinfeld The Complete Series 4k Blu-ray

Friends in 4k!

Friends: The Complete Series 4k Blu-ray

New Articles

Load more

Support Us!

© Copyright 2025 HD Report All Rights Reserved
MORE STORIES
2025 World Series Logo

How To Watch & Stream The 2025 World Series Blue Jays...

HD Report - 0
ONE PIECE Season 2 image

Netflix’s ONE PIECE Season 2 Will Premiere March, 10, 2026

HD Report - 0
Dawn Of The Dead 2004 4k UHD BD SteelBook Amazon Exclusive

Zack Snyder’s Dawn Of The Dead (2004) Is Releasing In This...

HD Report - 0