Thunderbolts, The Phoenician Scheme, & More 4k/Blu-ray/Digital Releases This Week

There’s a huge lineup of new physical media releases for the last month of July, 2025. Among the hottest new releases arriving on Tuesday, July 29 is Marvel Studios’ Thunderbolts* arriving on 4k Blu-ray, Blu-ray, DVD, and a Limited Edition SteelBook. (Read Review)

The Jet Li Collection presents 5-films from from 1993-1994 on 4k Blu-ray and Blu-ray Disc including Fong Sai Yuk:, Fong Sai Yuk II, Tai Chi Master, Fist of Legend, and The Bodyguard from Beijing.

And, Wes Anderson’s The Phoenician Scheme (2025) releases on all three disc formats from Universal Pictures including 4k Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, and DVD. See more releases below with links to purchase on Amazon!

New Blu-ray, 4k Blu-ray, Digital Releases July 29, 2025

Digital

28 Years Later (2025) Prime Video

28 Years Later (2025) Prime Video NEW! expected

4k Blu-ray

Thunderbolts* (2025) 4k SteelBook Buy on Amazon

Ace Ventura: Pet Detective (1994) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout Select Amazon NEW!

4k UHD/BD Collector’s Edition Shout Select Amazon Ace Ventura: Pet Detective (1994) 4k UHD/BD Limited SteelBook Edition Shout Select Amazon NEW!

4k UHD/BD Limited SteelBook Edition Shout Select Amazon Billy Madison (1995) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Curdled (1996) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Dirty Work (1998) 3-disc edition Vinegar Syndrome Amazon NEW!

3-disc edition Vinegar Syndrome Amazon Drop Zone (1994) 4k UHD/BD Cinématographe Amazon NEW!

4k UHD/BD Cinématographe Amazon Fade to Black (1980) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!

4k UHD/BD Shout! Amazon Jade (1995) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon Let’s Scare Jessica to Death (1971) Vinegar Syndrome Amdazon NEW!

Vinegar Syndrome Amdazon Nobody (2024) 4k HD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!

4k HD/BD/Digital SteelBook Amazon The Beyond (1981) Deluxe Edition Grindhouse Amazon NEW!

Deluxe Edition Grindhouse Amazon The Blood of Fu Manchu (1968) 4k UHD/BD Blue Underground Amazon NEW!

4k UHD/BD Blue Underground Amazon The Castle of Fu Manchu (1969) 4k UHD/BD Blue Underground Amazon NEW!

4k UHD/BD Blue Underground Amazon The Conjuring (2013) 4k Blu-ray/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW!

4k Blu-ray/Digital Limited Edition SteelBook Amazon The Conjuring (2013) 4k Blu-ray/Digital Amazon NEW!

4k Blu-ray/Digital Amazon The Dark Half (1993) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon The Golden Child (1986) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon The Jet Li Collection 4k UHD/BD 5 movies/10 discs Shout! Amazon NEW!

4k UHD/BD 5 movies/10 discs Shout! Amazon The Phoenician Scheme (2025) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!

4k UHD/BD/Digital Universal Amazon Thunderbolts* (2025) Limited Edition 4k SteelBook Disney Amazon NEW!

Limited Edition 4k SteelBook Disney Amazon Thunderbolts* (2025) 4k UHD/BD/Digital Disney Amazon NEW!

4k UHD/BD/Digital Disney Amazon To Catch A Thief (1955) 4k Blu-ray/Digital SteelBook Amazon NEW!

Blu-ray

The Phoenician Scheme (2025) Blu-ray/Digital Universal Buy on Amazon

Ace Ventura: Pet Detective (1994) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout Select Amazon NEW!

4k UHD/BD Collector’s Edition Shout Select Amazon Ace Ventura: Pet Detective (1994) 4k UHD/BD Limited SteelBook Edition Shout Select Amazon NEW!

4k UHD/BD Limited SteelBook Edition Shout Select Amazon Billy Madison (1995) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Bloody Legend: The Complete Cliff Twemlow Collection 11 films Severin Amazon

11 films Severin Amazon Chainsaw Man Vol. 01 Limited Edition Amazon NEW!

Limited Edition Amazon Curdled (1996) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Dirty Work (1998) 3-disc edition Vinegar Syndrome Amazon NEW!

3-disc edition Vinegar Syndrome Amazon Enter the Void (2009) IFC Amazon

IFC Amazon Fade to Black (1980) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!

4k UHD/BD Shout! Amazon Hiding Out (1987) Kino Lorber Amazon NEW!

Kino Lorber Amazon Jade (1995) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon Kamen Rider X Discotek Media Amazon NEW!

Discotek Media Amazon Let’s Scare Jessica to Death (1971) Vinegar Syndrome Amazon NEW!

Vinegar Syndrome Amazon Nobody (2024) 4k HD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!

4k HD/BD/Digital SteelBook Amazon Romeo’s Blue Skies: The Complete Series AnimEigo Amazon NEW!

AnimEigo Amazon The Blood of Fu Manchu (1968) 4k UHD/BD Blue Underground Amazon NEW!

4k UHD/BD Blue Underground Amazon The Castle of Fu Manchu (1969) 4k UHD/BD Blue Underground Amazon NEW!

4k UHD/BD Blue Underground Amazon The Dark Half (1993) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon The Golden Child (1986) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon The Jet Li Collection 4k UHD/BD 5 movies/10 discs Shout! Amazon NEW!

4k UHD/BD 5 movies/10 discs Shout! Amazon The Phoenician Scheme (2025) Blu-ray/Digital Universal Amazon NEW!

Blu-ray/Digital Universal Amazon Thunderbolts* (2025) Blu-ray/Digital Disney Amazon NEW PRE-ORDER!

Blu-ray/Digital Disney Amazon Thunderbolts* (2025) Blu-ray/Digital Disney Walmart Exclusive NEW!

In case you misssed it, here are last week’s new Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases.