New 4k Blu-ray & Blu-ray Releases June 24, 2025

It’s a huge week for new 4k releases on disc, so let’s break down some of our top picks for Tuesday, June 24, 2025. New Warner Bros. movie A Minecraft Movie arrives on 4k Blu-ray and Blu-ray, including a 2-disc Limited Collectible 4k SteelBook with copies of the film in 3 different formats. Disney’s Snow White (2025) hits stores on disc including a 4k Blu-ray/Blu-ray Limited Edition SteelBook and single-disc Blu-ray edition. And, Paramount’s Novocaine (2025) arrives on Blu-ray standard edition as well as a Limited Edition in SteelBook packaging.

In catalog titles, Alex Proya’s noir tech film Dark City (1988) is releasing on Ultra HD Blu-ray in a Limited Edition from Arrow Video with Theatrical and Director’s Cuts. Richard Donner’s Lethal Weapon (1987) starring Mel Gibson and Danny Glover has been restored in 4k for release on Ultra HD Blu-ray in standard and limited SteelBook editions. And, Bring It On (2000) celebrates 25 years with a release on 4k Blu-ray with Blu-ray copy from Shout! Studios.

On HD Blu-ray, Netflix series Sonic Prime: The Complete Series has been packaged in a Limited Edition SteelBook with 23 episodes on 3 discs for a total run time of 9 hours and 22 minutes. See more new disc releases below with links to purchase on Amazon, Walmart, and other retailers.

New 4k, Blu-ray & Digital Releases June 24, 2025

4k Blu-ray

A Minecraft Movie (2025) 4k SteelBook Amazon

A Minecraft Movie (2025) 4k UHD/Digital Amazon NEW

4k UHD/BD Shout! Studios Amazon Daleks’ Invasion Earth: 2150 A.D. (1966) Severin Amazon

Severin Amazon Dark City (1998) Limited Edition Theatrical & Director’s Cuts on 4k UHD Arrow Video Amazon | Walmart NEW

Severin Amazon Lethal Weapon (1987) 4k UHD/Digital Warner Bros. Amazon NEW

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Novocaine (2025) 4k UHD/BD/Digital Paramount Amazon NEW

Severin Amazon Snow White (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Disney Amazon NEW

Blu-ray Disc

Sonic Prime: The Complete Series Limited Edition Blu-ray SteelBook Buy on Amazon

A Minecraft Movie (2025) Blu-ray/Digital Amazon HOT!

IFC Films Amazon Snow White (2025) Blu-ray/Digital Disney Amazon NEW

4k UHD/BD/Digital SteelBook Disney Amazon Sonic Prime: The Complete Series Limited Edition SteelBook Amazon NEW!

