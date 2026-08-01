Upcoming 4k Blu-ray Releases In August, 2026

It’s another great month for Ultra HD Blu-ray with over 70 new 4k discs to choose from! Some highlights this month include this year’s blockbuster Project Hail Mary in a standard 4k edition from Alliance, Wolfgang Petersen’s Troy (2004) in a 3-disc edition from Arrow Video, Steven Spielberg’s newest sci-fi Disclosure Day from Universal, and Star Wars: The Mandalorian and Grogu from Sony Pictures in several collectible editions. See the full list of 4k Blu-ray releases below with links to purchase. Thank you for your support!

Aug. 4, 2026

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) 4k SteelBook Sony Amazon

American Pie 2 (2001) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon American Pie 2 (2001) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Universal Amazon Creepshow 2 (1987) 4k UHD Special Edition Arrow Video Amazon NEW

4k UHD Special Edition Arrow Video Amazon Little Fockers (2010) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Universal Amazon Night of the Comet (1984) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon School on Fire (1988) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Shout! Amazon Safe (1995) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Criterion Amazon Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon The People vs. Larry Flynt (1996) 4k UHD/Digital Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!

August 11, 2026

Project Hail Mary (2026) 4k UHD/BD Buy on Amazon

A Bay of Blood (1971) 4k UHD/BD 4-disc Collection Severin Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD 4-disc Collection Severin Amazon Barbarian (2022) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook 20th Century Studios Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook 20th Century Studios Amazon Beverly Hills Cop (1984) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon Clear and Present Danger (1994) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon Death Warrant (1990) 4k UHD/BD MVD Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD MVD Amazon EPiC: Elvis Presley in Concert (2025) 4k UHD/BD Decal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Decal Amazon Hokum (2026) 4k UHD/BD Decal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Decal Amazon JFK (1991) [Theatrical Cut] 4k UHD/BD Amazon NEW PRE-ORDER!

[Theatrical Cut] 4k UHD/BD Amazon Ju-On: The Grudge (2002) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon Mars Attacks! (1996) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/Digital Amazon Mars Attacks! (1996) 4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon New York, New York (1977) 4k UHD/BD MVD Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD MVD Amazon Project Hail Mary (2026) 4k UHD/BD Alliance Entertainment Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Alliance Entertainment Amazon Spike of Bensonhurst (1988) 4k HD/BD Limited Edition Fun City Amazon NEW PRE-ORDER!

4k HD/BD Limited Edition Fun City Amazon The Descent: Part II (2009) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Lionsgate Limited NEW PRE-ORDER!

Aug. 18, 2026

Troy (2004) 4k UHDx2/BD 3-disc Limited Edition Buy on Amazon

Abandon Ship (1957) 4k UHD/Digital Sony Amazon NEW

4k UHD/Digital Sony Amazon Buffet Froid (1979) 4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon NEW

4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon Daylight (1996) 4k UHD/BD Kino Lorber

Flight (2012) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Gator Bait Collection (1973-1988)

MacArthur (1977) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Nightcrawler (2014) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon NEW

4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon Repo Men (2010) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon Popeye (1980) 4k UHD/BD/Digital Paramount Amazon NEW

4k UHD/BD/Digital Paramount Amazon The Good, the Bad, the Weird (2008) 4k UHD/BD 2 cuts Arrow Video Amazon NEW

4k UHD/BD 2 cuts Arrow Video Amazon The Hot Spot (1990) 4k UHD/BD Limited 5,000 copies Radiance Amazon NEW

4k UHD/BD Limited 5,000 copies Radiance Amazon The Island (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW

4k UHD/BD Kino Lorber Amazon The Swan Princess (1994) 4k UHD/Digital Sony Amazon NEW

4k UHD/Digital Sony Amazon Troy (2004) 4k UHDx2/BD Arrow Video Amazon HOT!

Aug. 25, 2026

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Buy on Amazon

54 (1998) 4k UHD/BD (Director’s Cut on BD) Cinématographe Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD (Director’s Cut on BD) Cinématographe Amazon Abraham’s Boys: A Dracula Story (2025) 4k UHD/BD Shudder Amazon

4k UHD/BD Shudder Amazon Are You There God? It’s Me, Margaret (2023) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/Digital Amazon Aunt Mame (1958) 4k UHD/BD Warner Archive

Body Snatchers (1993) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon Circle of Iron (1978) 4k UHD/BD Exclusive SteelBook Blue Underground

Disclosure Day (2026) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon Disclosure Day (2026) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Universal Amazon Enemy at the Gates (2001) 4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. SteelBook Paramount Amazon | Walmart NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. SteelBook Paramount Amazon | Walmart Harlan County USA (1976) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER!

I’m Gonna Git You Sucka (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon Identity (2003) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon Johnny Handsome (1989) 4k UHD/BD Kino Lorber

Lady in White (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon Linda Linda Linda (2005) 4k UHD/BD GKIDS Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD GKIDS Amazon Little Odessa (1994) 4k UHD/BD Criterion

Merci la vie (1991) 4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon NEW

4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon Night School (1981) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon P.O. Box Tinto Brass (1995) 4k UHD/BD Cult Epics Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Cult Epics Amazon Practical Magic (1998) 4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon Practical Magic (1998) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/Digital Amazon RZA’s One Spoon of Chocolate (2025) 4k UHD/BD Samuel Goldwyn Films Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD Samuel Goldwyn Films Amazon She Rides Shotgun (2025) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/Digital Amazon Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Beskar Collector’s Edition Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Beskar Collector’s Edition Amazon Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Standard Edition Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Standard Edition Amazon The Fast and the Furious (2001) 4k UHD/BD/Digital 25th Ann. SteelBook Universal Amazon

4k UHD/BD/Digital 25th Ann. SteelBook Universal Amazon The Saint (1997) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon | Walmart NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon | Walmart The Stunt Man (1980) 4k UHD/BD Shout! Amazon

4k UHD/BD Shout! Amazon The War Wagon (1967) 4k UHD/BD Kino Lorber

United 93 (2006) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!

4k UHD/BD/Digital Universal Amazon Your Name (2016) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!

In case you missed it, here are the 4k Blu-ray releases from July, 2026.