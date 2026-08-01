Upcoming 4k Blu-ray Releases In August, 2026

It’s another great month for Ultra HD Blu-ray with over 70 new 4k discs to choose from! Some highlights this month include this year’s blockbuster Project Hail Mary in a standard 4k edition from Alliance, Wolfgang Petersen’s Troy (2004) in a 3-disc edition from Arrow Video, Steven Spielberg’s newest sci-fi Disclosure Day from Universal, and Star Wars: The Mandalorian and Grogu from Sony Pictures in several collectible editions. See the full list of 4k Blu-ray releases below with links to purchase. Thank you for your support!
Aug. 4, 2026
- American Pie 2 (2001) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
- American Pie 2 (2001) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
- Creepshow 2 (1987) 4k UHD Special Edition Arrow Video Amazon NEW
- Little Fockers (2010) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
- Night of the Comet (1984) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!
- School on Fire (1988) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!
- Safe (1995) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER!
- Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon NEW PRE-ORDER!
- The People vs. Larry Flynt (1996) 4k UHD/Digital Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!
August 11, 2026
- A Bay of Blood (1971) 4k UHD/BD 4-disc Collection Severin Amazon NEW PRE-ORDER!
- Barbarian (2022) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook 20th Century Studios Amazon NEW PRE-ORDER!
- Beverly Hills Cop (1984) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW PRE-ORDER!
- Clear and Present Danger (1994) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW PRE-ORDER!
- Death Warrant (1990) 4k UHD/BD MVD Amazon NEW PRE-ORDER!
- EPiC: Elvis Presley in Concert (2025) 4k UHD/BD Decal Amazon NEW PRE-ORDER!
- Hokum (2026) 4k UHD/BD Decal Amazon NEW PRE-ORDER!
- JFK (1991) [Theatrical Cut] 4k UHD/BD Amazon NEW PRE-ORDER!
- Ju-On: The Grudge (2002) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!
- Mars Attacks! (1996) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
- Mars Attacks! (1996) 4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!
- New York, New York (1977) 4k UHD/BD MVD Amazon NEW PRE-ORDER!
- Project Hail Mary (2026) 4k UHD/BD Alliance Entertainment Amazon NEW PRE-ORDER!
- Spike of Bensonhurst (1988) 4k HD/BD Limited Edition Fun City Amazon NEW PRE-ORDER!
- The Descent: Part II (2009) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Lionsgate Limited NEW PRE-ORDER!
Aug. 18, 2026
- Abandon Ship (1957) 4k UHD/Digital Sony Amazon NEW
- Buffet Froid (1979) 4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon NEW
- Daylight (1996) 4k UHD/BD Kino Lorber
- Flight (2012) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
- Gator Bait Collection (1973-1988)
- MacArthur (1977) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
- Nightcrawler (2014) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon NEW
- Repo Men (2010) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
- Popeye (1980) 4k UHD/BD/Digital Paramount Amazon NEW
- The Good, the Bad, the Weird (2008) 4k UHD/BD 2 cuts Arrow Video Amazon NEW
- The Hot Spot (1990) 4k UHD/BD Limited 5,000 copies Radiance Amazon NEW
- The Island (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
- The Swan Princess (1994) 4k UHD/Digital Sony Amazon NEW
- Troy (2004) 4k UHDx2/BD Arrow Video Amazon HOT!
Aug. 25, 2026
- 54 (1998) 4k UHD/BD (Director’s Cut on BD) Cinématographe Amazon NEW PRE-ORDER!
- Abraham’s Boys: A Dracula Story (2025) 4k UHD/BD Shudder Amazon
- Are You There God? It’s Me, Margaret (2023) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
- Aunt Mame (1958) 4k UHD/BD Warner Archive
- Body Snatchers (1993) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
- Circle of Iron (1978) 4k UHD/BD Exclusive SteelBook Blue Underground
- Disclosure Day (2026) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
- Disclosure Day (2026) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
- Enemy at the Gates (2001) 4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. SteelBook Paramount Amazon | Walmart NEW PRE-ORDER!
- Harlan County USA (1976) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER!
- I’m Gonna Git You Sucka (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
- Identity (2003) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!
- Johnny Handsome (1989) 4k UHD/BD Kino Lorber
- Lady in White (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
- Linda Linda Linda (2005) 4k UHD/BD GKIDS Amazon NEW PRE-ORDER!
- Little Odessa (1994) 4k UHD/BD Criterion
- Merci la vie (1991) 4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon NEW
- Night School (1981) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
- P.O. Box Tinto Brass (1995) 4k UHD/BD Cult Epics Amazon NEW PRE-ORDER!
- Practical Magic (1998) 4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!
- Practical Magic (1998) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
- RZA’s One Spoon of Chocolate (2025) 4k UHD/BD Samuel Goldwyn Films Amazon NEW PRE-ORDER!
- She Rides Shotgun (2025) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Beskar Collector’s Edition Amazon NEW PRE-ORDER!
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Standard Edition Amazon NEW PRE-ORDER!
- The Fast and the Furious (2001) 4k UHD/BD/Digital 25th Ann. SteelBook Universal Amazon
- The Saint (1997) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon | Walmart NEW PRE-ORDER!
- The Stunt Man (1980) 4k UHD/BD Shout! Amazon
- The War Wagon (1967) 4k UHD/BD Kino Lorber
- United 93 (2006) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
- Your Name (2016) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!
In case you missed it, here are the 4k Blu-ray releases from July, 2026.