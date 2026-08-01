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Upcoming 4k Blu-ray Releases In August, 2026

HD Report
By HD Report
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It’s another great month for Ultra HD Blu-ray with over 70 new 4k discs to choose from! Some highlights this month include this year’s blockbuster Project Hail Mary in a standard 4k edition from Alliance, Wolfgang Petersen’s Troy (2004) in a 3-disc edition from Arrow Video, Steven Spielberg’s newest sci-fi Disclosure Day from Universal, and Star Wars: The Mandalorian and Grogu from Sony Pictures in several collectible editions. See the full list of 4k Blu-ray releases below with links to purchase. Thank you for your support!

Aug. 4, 2026

Talladega Nights- The Ballad of Ricky Bobby 20th Anniversary
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) 4k SteelBook Sony Amazon
  • American Pie 2 (2001) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • American Pie 2 (2001) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Creepshow 2 (1987) 4k UHD Special Edition Arrow Video Amazon NEW
  • Little Fockers (2010) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Night of the Comet (1984) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!
  • School on Fire (1988) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Safe (1995) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon NEW PRE-ORDER!
  • The People vs. Larry Flynt (1996) 4k UHD/Digital Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!

August 11, 2026

project hail mary 4k uhd
Project Hail Mary (2026) 4k UHD/BD Buy on Amazon
  • A Bay of Blood (1971) 4k UHD/BD 4-disc Collection Severin Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Barbarian (2022) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook 20th Century Studios Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Beverly Hills Cop (1984) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Clear and Present Danger (1994) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Death Warrant (1990) 4k UHD/BD MVD Amazon NEW PRE-ORDER!
  • EPiC: Elvis Presley in Concert (2025) 4k UHD/BD Decal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Hokum (2026) 4k UHD/BD Decal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • JFK (1991) [Theatrical Cut] 4k UHD/BD Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Ju-On: The Grudge (2002) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Mars Attacks! (1996) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Mars Attacks! (1996) 4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!
  • New York, New York (1977) 4k UHD/BD MVD Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Project Hail Mary (2026) 4k UHD/BD Alliance Entertainment Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Spike of Bensonhurst (1988) 4k HD/BD Limited Edition Fun City Amazon NEW PRE-ORDER!
  • The Descent: Part II (2009) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Lionsgate Limited NEW PRE-ORDER!

Aug. 18, 2026

Troy 4k UHD BD Arrow Video
Troy (2004) 4k UHDx2/BD 3-disc Limited Edition Buy on Amazon
  • Abandon Ship (1957) 4k UHD/Digital Sony Amazon NEW
  • Buffet Froid (1979) 4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon NEW
  • Daylight (1996) 4k UHD/BD Kino Lorber
  • Flight (2012) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
  • Gator Bait Collection (1973-1988)
  • MacArthur (1977) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
  • Nightcrawler (2014) 4k UHD/BD Collector’s Edition Shout! Amazon NEW
  • Repo Men (2010) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
  • Popeye (1980) 4k UHD/BD/Digital Paramount Amazon NEW
  • The Good, the Bad, the Weird (2008) 4k UHD/BD 2 cuts Arrow Video Amazon NEW
  • The Hot Spot (1990) 4k UHD/BD Limited 5,000 copies Radiance Amazon NEW
  • The Island (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW
  • The Swan Princess (1994) 4k UHD/Digital Sony Amazon NEW
  • Troy (2004) 4k UHDx2/BD Arrow Video Amazon HOT!

Aug. 25, 2026

Star Wars- The Mandalorian and Grogu 4k UHD SteelBook open
Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Buy on Amazon
  • 54 (1998) 4k UHD/BD (Director’s Cut on BD) Cinématographe Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Abraham’s Boys: A Dracula Story (2025) 4k UHD/BD Shudder Amazon
  • Are You There God? It’s Me, Margaret (2023) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Aunt Mame (1958) 4k UHD/BD Warner Archive
  • Body Snatchers (1993) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Circle of Iron (1978) 4k UHD/BD Exclusive SteelBook Blue Underground
  • Disclosure Day (2026) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Disclosure Day (2026) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Enemy at the Gates (2001) 4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. SteelBook Paramount Amazon | Walmart NEW PRE-ORDER!
  • Harlan County USA (1976) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW PRE-ORDER!
  • I’m Gonna Git You Sucka (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Identity (2003) 4k UHD Limited Edition Arrow Video Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Johnny Handsome (1989) 4k UHD/BD Kino Lorber
  • Lady in White (1988) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Linda Linda Linda (2005) 4k UHD/BD GKIDS Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Little Odessa (1994) 4k UHD/BD Criterion
  • Merci la vie (1991) 4k UHD Limited Edition 4,000 copies Indicator Amazon NEW
  • Night School (1981) 4k UHD/BD Vinegar Syndrome Amazon NEW PRE-ORDER!
  • P.O. Box Tinto Brass (1995) 4k UHD/BD Cult Epics Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Practical Magic (1998) 4k UHD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Practical Magic (1998) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
  • RZA’s One Spoon of Chocolate (2025) 4k UHD/BD Samuel Goldwyn Films Amazon NEW PRE-ORDER!
  • She Rides Shotgun (2025) 4k UHD/Digital Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Beskar Collector’s Edition Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Star Wars: The Mandalorian and Grogu (2026) 4k UHD/BD/Digital Standard Edition Amazon NEW PRE-ORDER!
  • The Fast and the Furious (2001) 4k UHD/BD/Digital 25th Ann. SteelBook Universal Amazon
  • The Saint (1997) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Paramount Amazon | Walmart NEW PRE-ORDER!
  • The Stunt Man (1980) 4k UHD/BD Shout! Amazon
  • The War Wagon (1967) 4k UHD/BD Kino Lorber
  • United 93 (2006) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW PRE-ORDER!
  • Your Name (2016) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW PRE-ORDER!

In case you missed it, here are the 4k Blu-ray releases from July, 2026.

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