This Week’s New 4k, Blu-ray & Digital Releases Nov. 4, 2025

The Naked Gun From the Files of Police Squad 2025
Outland 1981 4k UHD Arrow
CODA (2021) 4k UHD
The Breakfast Club (1985) 4k UHD BD Criterion
Hard Boiled (1992) 4k UHD
The Smashing Machine poster
Vampires 1998 4k UHD
Cheech & Chong's Last Movie Steelbook

This week on 4k Blu-ray you can pick up John Woo’s Hard Boiled (1992) starring Chow Yun-fat restored in 4k from the original camera negatives. John Hughes’ The Breakfast Club (1985) is releasing in 4k for the first time in a 2-disc edition from Criterion. The Naked Gun: From the Files of Police Squad arrives in physical media editions from Paramount. John Carpenter’s Vampires (1998) has been packaged in a Limited Edition SteelBook from Shout! Studios. And, Cheech & Chong’s Last Movie hits stores in a Limited Edition 4k Blu-ray/Blu-ray/Digital edition.

New 4k Blu-ray, Blu-ray, & Digital Releases Nov. 4, 2025

Digital

4k Blu-ray

  • Cheech & Chong’s Last Movie (2025) 4k UHD/BD/DigitalSteelBook Amazon NEW!
  • Coda (2021) Universal Amazon NEW!
  • Hard Boiled (1992) Hong Kong Cinema Deluxe Edition Shout Amazon NEW!
  • John Carpenter’s Vampires (1998) Limited Edition 4k SteelBook Amazon NEW!
  • Outland (1981) Arrow Video Amazon NEW!
  • SS Experiment Love Camp (1976) 4k UHD/BD 88 Films Amazon NEW!
  • The Howling (1981) Limited Edition SteelBook Shout! Amazon NEW!
  • The Naked Gun: From the Files of Police Squad (2025) 4k UHD/BD/Digital Amazon NEW!
  • Vampires (1998) 4k UHD/BD SteelBook Shout! Amazon NEW!

Blu-ray

  • Bleeding (2024) Cineverse Amazon NEW!
  • Cheech & Chong’s Last Movie (2025) 4k UHD/BD/DigitalSteelBook Amazon NEW!
  • Coda (2021) Universal Amazon NEW!
  • Dragon Ball Super Broly (2018) Crunchyroll Amazon NEW!
  • Dusk Maiden of Amnesia: Complete Collection Sentai Amazon NEW!
  • Happy’s Place: Season One Universal Amazon NEW!
  • Hard Boiled (1992) Hong Kong Cinema Deluxe Edition Shout Amazon NEW!
  • John Carpenter’s Vampires (1998) Limited Edition 4k SteelBook Amazon NEW!
  • SS Experiment Love Camp (1976) 4k UHD/BD 88 Films Amazon NEW!
  • The Howling (1981) Limited Edition SteelBook Shout! Amazon NEW!
  • The Naked Gun: From the Files of Police Squad (2025) 4k UHD/BD/Digital Amazon NEW!
  • The Red House (1947) Archive Collection Film Masters Amazon NEW!
  • Vampires (1998) 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
  • See all new Blu-ray releases this week at Amazon

In case you missed it, here are last week’s new Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases.

Previous article
The Breakfast Club Is Releasing In 4k For The First Time
HD Report
HD Reporthttps://hd-report.com
HD Report provides news, commentary, and information about home entertainment media and technology. HD Report has been a Google News partner since 2006, and can also be found on Twitter, Apple News, and Facebook.

