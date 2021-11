All The Haunts Be Ours: A Compendium Of Folk Horror features 20 feature films on Blu-ray

Severin has compiled 20 feature films into All The Haunts Be Ours: A Compendium Of Folk Horror collector’s set releasing January 25th, 2022. The 15-Disc Special Edition includes 12 Blu-ray Discs, 3 CDs, 156-page photo/text book, and over 15 hours of special features such as short films, audio commentaries and exclusive featurettes.

Along with 19 classics of folk horror from around the world, the collection also includes the new 192-minute documentary Woodlands Dark and Days Bewitched (2021).

All The Haunts Be Ours: A Compendium Of Folk Horror on Blu-ray Disc is list-priced $279.95. Buy on Amazon

FEATURE FILMS INCLUDED:

WOODLANDS DARK AND DAYS BEWITCHED (192 mins/1.85:1/English 2.0/CC) EYES OF FIRE (86 mins/1.85:1/English 1.0/CC) LEPTIRICA (65 mins/1.33:1/Serbian 1.0/English Subtitles) WITCHHAMMER (107 mins/2.35:1/Czech 1.0/English Subtitles) VIY (76 mins/1.33:1/Russian 1.0/English 1.0/English Subtitles) LAKE OF THE DEAD (77 mins/2.40:1/Norwegian 1.0/English Subtitles) TILBURY (57 mins/1.33:1/Icelandic 1.0/English Subtitles) THE DREAMING (90 mins/1.85:1/English 1.0/CC) KADAICHA (88 mins/1.33:1/English 1.0/CC) CELIA (103 mins/1.85:1/ English 1.0/CC) ALISON’S BIRTHDAY (99 mins/1.85:1/ English 1.0/CC) WILCZYCA (103 mins/1.33:1/Polish 1.0/English Subtitles) LOKIS: A MANUSCRIPT OF PROFESSOR WITTEMBACH (100 mins/1.66:1/Polish 1.0/English Subtitles) CLEARCUT (98 mins/2.35:1/English 5.1/English 2.0/CC) IL DEMONIO (100 mins/1.85:1/Italian 1.0/English Subtitles) DARK WATERS (89 mins/1.85:1/Italian 2.0/English Subtitles) A FIELD IN ENGLAND (90 mins/2.35:1/English 5.1/English 2.0/CC) ANCHORESS (108 mins/1.66:1/English 1.0/CC) PENDA’S FEN (90 mins/1.33:1/English 1.0/CC) ROBIN REDBREAST (76 mins/1.33:1/English 1.0/CC)