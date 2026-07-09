Game of Thrones: The Complete Series Ice & Fire Collection SteelBook
Home4k Blu-rayOscar Winning Drama Erin Brockovich Starring Julia Roberts Is Available In 4k
4k Blu-rayBlu-ray DiscNews

Oscar Winning Drama Erin Brockovich Starring Julia Roberts Is Available In 4k

HD Report
By HD Report
0
Erin Brockovich (2000) 4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. Universal
Erin Brockovich (2000) 4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. Buy on Amazon

Oscar winning drama Erin Brockovich (2000) is available to watch in 4k on Ultra HD Blu-ray and Digital 4k UHD.

The 2-disc edition released in 2025 celebrated the film’s anniversary, and includes copies of the film on 4k Blu-ray, Blu-ray, and Digital.

On 4k Blu-ray and in Digital 4k UHD, Erin Brockovich is presented in 2160p at a 1.85:1 aspect ratio with Dolby Vision/HDR10. The soundtrack is provided in DTS-HD Master Audio 5.1. Subtitles are offered in English SDH, French, and Spanish.

The 20th Anniversary Erin Brockovich 4k Blu-ray/Blu-ray/Digital edition is priced $24.99 $19.99 (List: $29.99) on Amazon.

In digital 4k UHD for streaming or download, Erin Brockovich is priced $12.99 on platforms such as Apple TV, Fandango At Home, and Prime Video.

New to 4k Blu-ray? See our ranking of the best 4k Blu-ray players available.

Erin Brockovich (2000) 4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. Universal
Erin Brockovich (2000) 4k UHD/BD/Digital 25th Anniv. Buy on Amazon
Previous article
Oscar-winning drama ‘Leaving Las Vegas’ Can Only Be Watched In 4k On Blu-ray
Next article
Oscar Winning Animated Movie ‘Flow’ Is Available On 4k Blu-ray From Criterion
HD Report
HD Reporthttps://hd-report.com
HD Report provides news, commentary, and information about home entertainment media and technology. HD Report has been a Google News partner since 2006, and can also be found on Twitter, Apple News, and Facebook.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stranger Things: The Complete Series

Stranger Things- The Complete Series 4k UHD open

Avatar Ultimate 3-Movie Collection

Avatar Ultimate 3-Movie Collection

Stranger Things: The Complete Series

Stranger Things- The Complete Series 4k UHD open

Avatar: Fire and Ash

Avatar Fire and Ash digital poster

The Dark Knight Trilogy SteelBook Case

Superman (2025) 4k Blu-ray/Digital
The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD Limited SteelBook Library Case Amazon Exclusive!


Classic James Bond in 4k/HDR/Atmos!

James Bond Sean Connery 6-Film Collection 4k Blu-ray angle
James Bond Sean Connery 6-Film Collection Standard Edition Buy on Amazon

Middle-Earth 6 Film Collection

Middle-Earth 6-Film Collection 4k UHD BD Digital

Seinfeld in 4k!

Seinfeld The Complete Series 4k Blu-ray

Friends in 4k!

Friends: The Complete Series 4k Blu-ray

New Articles

Load more

Support Us!

© Copyright 2026 HD Report All Rights Reserved
MORE STORIES
Obsession digital poster wide

Michael, Normal, Obsessions, and More 4k Blu-ray Releases This Week

HD Report - 1
Backrooms digital poster

Backrooms Release Dates Streaming In Digital At Home

HD Report - 0
Game of Thrones- The Complete Series Library Case

Game of Thrones: The Complete Series ‘Fire & Ice’ SteelBook Collection...

HD Report - 1