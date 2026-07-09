Oscar Winning Drama Erin Brockovich Starring Julia Roberts Is Available In 4k

Oscar winning drama Erin Brockovich (2000) is available to watch in 4k on Ultra HD Blu-ray and Digital 4k UHD.
The 2-disc edition released in 2025 celebrated the film’s anniversary, and includes copies of the film on 4k Blu-ray, Blu-ray, and Digital.
On 4k Blu-ray and in Digital 4k UHD, Erin Brockovich is presented in 2160p at a 1.85:1 aspect ratio with Dolby Vision/HDR10. The soundtrack is provided in DTS-HD Master Audio 5.1. Subtitles are offered in English SDH, French, and Spanish.
The 20th Anniversary Erin Brockovich 4k Blu-ray/Blu-ray/Digital edition is priced
$24.99 $19.99 (List: $29.99) on Amazon.
In digital 4k UHD for streaming or download, Erin Brockovich is priced $12.99 on platforms such as Apple TV, Fandango At Home, and Prime Video.
New to 4k Blu-ray? See our ranking of the best 4k Blu-ray players available.