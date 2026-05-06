New Digital Movies Released In April, 2026

Disney’s Hoppers (2026)

April was a great month for digital releases including many titles available in 4k with Dolby Vision and Dolby Atmos. Some recommended movies include EPIC: Elvis Presley in Concert, Hoppers, The Bride!, and They Will Kill You. These are movies available to rent or purchase from digital movie sellers such as Apple TV and Prime Video. Please also see our list of 4k Blu-ray releases from April, 2026.

Digital Movie Releases, April 2026

April 3, 2026

Addition (2026) Vertical Prime Video

Vertical Prime Video For Worse (2026) Big Swing Prime Video

April 7, 2026

EPIC: Elvis Presley in Concert (2025) NEON Prime Video

NEON Prime Video Psycho Killer (2026) Vertigo Prime Video

Vertigo Prime Video The Bride! (2026) Warner Bros. Prime Video HOT!

April 10, 2026

Dreams (2025) Greenwich Prime Video

Greenwich Prime Video The Yeti (2025) Well Go USA Prime Video

April 14, 2026

Hats Off To Love (2025) Hallmark Prime Video

Hallmark Prime Video Reminders of Him (2026) Universal Prime Video

Universal Prime Video The Gentleman (2026) Film Factory Prime Video

Film Factory Prime Video Undertone (2026) A24 Prime Video

April 17, 2026

Brothers Under Fire (2026) Vertical Prime Video

Vertical Prime Video The Napa Boys (2026) Magnolia Prime Video

April 21, 2026

Protector (2026) Magenta Light Studios Prime Video

Magenta Light Studios Prime Video To Barcelona, Forever (2025) Hallmark Prime Video

April 28, 2026