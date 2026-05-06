New Digital Movies Released In April, 2026

April was a great month for digital releases including many titles available in 4k with Dolby Vision and Dolby Atmos. Some recommended movies include EPIC: Elvis Presley in Concert, Hoppers, The Bride!, and They Will Kill You. These are movies available to rent or purchase from digital movie sellers such as Apple TV and Prime Video. Please also see our list of 4k Blu-ray releases from April, 2026.
Digital Movie Releases, April 2026
April 3, 2026
- Addition (2026) Vertical Prime Video
- For Worse (2026) Big Swing Prime Video
April 7, 2026
- EPIC: Elvis Presley in Concert (2025) NEON Prime Video
- Psycho Killer (2026) Vertigo Prime Video
- The Bride! (2026) Warner Bros. Prime Video HOT!
April 10, 2026
- Dreams (2025) Greenwich Prime Video
- The Yeti (2025) Well Go USA Prime Video
April 14, 2026
- Hats Off To Love (2025) Hallmark Prime Video
- Reminders of Him (2026) Universal Prime Video
- The Gentleman (2026) Film Factory Prime Video
- Undertone (2026) A24 Prime Video
April 17, 2026
- Brothers Under Fire (2026) Vertical Prime Video
- The Napa Boys (2026) Magnolia Prime Video
April 21, 2026
- Protector (2026) Magenta Light Studios Prime Video
- To Barcelona, Forever (2025) Hallmark Prime Video
April 28, 2026
- A Magnificent Life (2026) Magellan Films Prime Video NEW!
- Forbidden Fruits (2026) IFC Films Disney Prime Video NEW!
- Hoppers (2026) Disney/Pixar Prime Video Prime Video HOT!
- No Ordinary Heist (2026) Epic Pictures Prime Video NEW!
- She Dances (2026) Pinnacle Peak Prime Video NEW!
- They Will Kill You (2026) Warner Bros. Prime Video NEW!