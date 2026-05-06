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New Digital Movies Released In April, 2026

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By HD Report
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Hoppers (2026) movie still 1
Disney’s Hoppers (2026)

April was a great month for digital releases including many titles available in 4k with Dolby Vision and Dolby Atmos. Some recommended movies include EPIC: Elvis Presley in Concert, Hoppers, The Bride!, and They Will Kill You. These are movies available to rent or purchase from digital movie sellers such as Apple TV and Prime Video. Please also see our list of 4k Blu-ray releases from April, 2026.

Digital Movie Releases, April 2026

April 3, 2026

April 7, 2026

The Bride! (2026) digital poster

April 10, 2026

April 14, 2026

Reminders of Him digital poster

April 17, 2026

April 21, 2026

April 28, 2026

Hoppers digital poster
  • A Magnificent Life (2026) Magellan Films Prime Video NEW!
  • Forbidden Fruits (2026) IFC Films Disney Prime Video NEW!
  • Hoppers (2026) Disney/Pixar Prime Video Prime Video HOT!
  • No Ordinary Heist (2026) Epic Pictures Prime Video NEW!
  • She Dances (2026) Pinnacle Peak Prime Video NEW!
  • They Will Kill You (2026) Warner Bros. Prime Video NEW!
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