Spinal Tap II: The End Continues Is Releasing On 4k, Blu-ray & DVD Plus This Limited Edition SteelBook

Spinal Tap II: The End Continues (2025) is releasing on 4k Blu-ray, Blu-ray, DVD, and this Limited Edition SteelBook on November 11, 2025.
On 4k Blu-ray, the movie is presented in 2160p with Dolby Vision/HDR10 at a 1.85:1 aspect ratio. The soundtrack is provided in Dolby Atmos/Dolby TrueHD 7.1. Subtitles are provided in English, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, and Swedish.
Spinal Tap II: The End Continues (2025) is priced $25.99 (List: $42.95) on Blu-ray, $45.98 on 4k Blu-ray in SteelBook packaging, and $14.96 on DVD. Buy on Amazon (Includes Pre-order Price Guarantee)
Bonus Features
- Deleted Scenes
- Trailers
- Optional English SDH and Spanish subtitles for the main feature
Blu-ray
DVD
Spinal Tap II: The End Continues was previously released in digital formats for rent or purchase on Sept. 30, 2025.
Logline: The band reunite after a 15-year break for one final concert.