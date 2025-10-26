Home4k Blu-raySpinal Tap II: The End Continues Is Releasing On 4k, Blu-ray &...
Spinal Tap II: The End Continues Is Releasing On 4k, Blu-ray & DVD Plus This Limited Edition SteelBook

Spinal Tap II: The End Continues 4k SteelBook
Spinal Tap II: The End Continues (2025) is releasing on 4k Blu-ray, Blu-ray, DVD, and this Limited Edition SteelBook on November 11, 2025.

On 4k Blu-ray, the movie is presented in 2160p with Dolby Vision/HDR10 at a 1.85:1 aspect ratio. The soundtrack is provided in Dolby Atmos/Dolby TrueHD 7.1. Subtitles are provided in English, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, and Swedish.

Bonus Features

  • Deleted Scenes
  • Trailers
  • Optional English SDH and Spanish subtitles for the main feature

Spinal Tap II: The End Continues Blu-ray
Spinal Tap II: The End Continues DVD
Spinal Tap II: The End Continues was previously released in digital formats for rent or purchase on Sept. 30, 2025.

Logline: The band reunite after a 15-year break for one final concert.

