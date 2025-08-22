Jurassic World 7-Movie Collection Releasing On 4k UHD, Blu-ray & DVD

All seven Jurassic Park and Jurassic World films are releasing in a 7-movie collection on 4k Blu-ray, Blu-ray, and DVD disc formats. The collection spans 1993 through 2025, and includes the 2025 reboot Jurassic World Rebirth.
Each Blu-ray edition includes a code to redeem a Digital Copy via Movies Anywhere partners. Bonus features for Jurassic World: Rebirth include deleted scenes, alternate scenes, a “making-of” documentary, and more.
Jurassic World 7-Movie Collection is priced $111.81 (4k Blu-ray/Digital), $94.99 (Blu-ray/Digital), and $67.99 (DVD). Buy on Amazon (Includes Pre-order Price Guarantee)