NBA 2020 First Round Playoffs Schedule

Empty seats and piped-in chatter. Doesn’t make any difference. These teams came to play. The 2020 NBA Playoffs start August 17th with four games from the bubble at Disney World. The top seed in the West is the Los Angeles Lakers and in the East it’s Milwaukee. But will those two conference leaders meet in the finals? There are fourteen other teams that won’t make it easy. Here’s the full schedule of the first round via NBA. Scroll down to see the eight teams in the East.
2020 NBA Western Conference First Round
(1) Los Angeles Lakers vs. (8) Portland Trail Blazers
Game 1: Tue, Aug 18 Portland at Los Angeles, 9 ET, TNT
Game 2: Thu, Aug 20 Portland at Los Angeles, 9 ET, ESPN
Game 3: Sat, Aug 22 Los Angeles at Portland, 8:30 ET, ABC
Game 4: Mon, Aug 24 Los Angeles at Portland, 9 ET, TNT
Game 5*: Wed, Aug 26 Portland at Los Angeles, TBD, TBD
Game 6*: Fri, Aug 28 Los Angeles at Portland, TBD, TBD
Game 7*: Sun, Aug 30 Portland at Los Angeles, TBD, TBD
(2) LA Clippers vs. (7) Dallas Mavericks
Game 1: Mon, Aug 17 Dallas at LA, 9 ET, ESPN
Game 2: Wed, Aug 19 Dallas at LA, 9 ET, TNT
Game 3: Fri, Aug 21 LA at Dallas, 9 ET, TNT
Game 4: Sun, Aug 23 LA at Dallas, 3:30 ET, ABC
Game 5*: Tue, Aug 25 Dallas at LA, TBD, TBD
Game 6*: Thu, Aug 27 LA at Dallas, TBD, ESPN
Game 7*: Sat, Aug 29 Dallas at LA, TBD, TNT
(3) Denver Nuggets vs. (6) Utah Jazz
Game 1: Mon, Aug 17 Utah at Denver, 1:30 ET, ESPN
Game 2: Wed, Aug 19 Utah at Denver, 4 ET, TNT
Game 3: Fri, Aug 21 Denver at Utah, 4 ET, TNT
Game 4: Sun, Aug 23 Denver at Utah, 9 ET, TNT
Game 5*: Tue, Aug 25 Utah at Denver, TBD, TBD
Game 6*: Thu, Aug 27 Denver at Utah, TBD, ESPN
Game 7*: Sat, Aug 29 Utah at Denver, TBD, TNT
(4) Houston Rockets vs. (5) Oklahoma City Thunder
Game 1: Tue, Aug 18 Oklahoma City at Houston, 6:30 ET, TNT
Game 2: Thu, Aug 20 Oklahoma City at Houston, 3:30 ET, ESPN
Game 3: Sat, Aug 22 Houston at Oklahoma City, 6 ET, ESPN
Game 4: Mon, Aug 24 Houston at Oklahoma City, 4 ET, TNT
Game 5*: Wed, Aug 26 Oklahoma City at Houston, TBD, TBD
Game 6*: Fri, Aug 28 Houston at Oklahoma City, TBD, TBD
Game 7*: Sun, Aug 30 Oklahoma City at Houston, TBD, TBD
2020 NBA Eastern Conference First Round
(1) Milwaukee Bucks vs. (8) Orlando Magic
Game 1: Tue, Aug 18 Orlando at Milwaukee, 1:30 ET, TNT
Game 2: Thu, Aug 20 Orlando at Milwaukee, 6 ET, ESPN
Game 3: Sat, Aug 22 Milwaukee at Orlando, 1 ET, TNT
Game 4: Mon, Aug 24 Milwaukee at Orlando, 1:30 ET, NBATV
Game 5*: Wed, Aug 26 Orlando at Milwaukee, TBD, TBD
Game 6*: Fri, Aug 28 Milwaukee at Orlando, TBD, TBD
Game 7*: Sun, Aug 30 Orlando at Milwaukee, TBD, TBD
(2) Toronto Raptors vs. (7) Brooklyn Nets
Game 1: Mon, Aug 17 Brooklyn at Toronto, 4 ET, ESPN
Game 2: Wed, Aug 19 Brooklyn at Toronto, 1:30 ET, NBATV
Game 3: Fri, Aug 21 Toronto at Brooklyn, 1:30 ET, NBATV
Game 4: Sun, Aug 23 Toronto at Brooklyn, 6:30 ET, TNT
Game 5*: Tue, Aug 25 Brooklyn at Toronto, TBD, TBD
Game 6*: Thu, Aug 27 Toronto at Brooklyn, TBD, ESPN
Game 7*: Sat, Aug 29 Brooklyn at Toronto, TBD, TNT
(3) Boston Celtics vs. (6) Philadelphia 76ers
Game 1: Mon, Aug 17 Philadelphia at Boston, 6:30 ET, ESPN
Game 2: Wed, Aug 19 Philadelphia at Boston, 6:30 ET, TNT
Game 3: Fri, Aug 21 Boston at Philadelphia, 6:30 ET, TNT
Game 4: Sun, Aug 23 Boston at Philadelphia, 1 ET, ABC
Game 5*: Tue, Aug 25 Philadelphia at Boston, TBD, TBD
Game 6*: Thu, Aug 27 Boston at Philadelphia, TBD, ESPN
Game 7*: Sun, Aug 29 Philadelphia at Boston, TBD, TNT
(4) Indiana Pacers vs. (5) Miami Heat
Game 1: Tue, Aug 18 Miami at Indiana, 4 ET, TNT
Game 2: Thu, Aug 20 Miami at Indiana, 1 ET, ESPN
Game 3: Sat, Aug 22 Indiana at Miami, 3:30 ET, TNT
Game 4: Mon, Aug 24 Indiana at Miami, 6:30 ET, TNT
Game 5*: Wed, Aug 26 Miami at Indiana, TBD, TBD
Game 6*: Fri, Aug 28 Indiana at Miami, TBD, TBD
Game 7*: Sun, Aug 30 Miami at Indiana, TBD, TBD
* Games If Necessary
Source: NBA