Upcoming 2020 NBA Games in 4k/HDR on DIRECTV

DirecTV has at least 16 NBA matches scheduled for 2020 in 4k/HDR. The games can be found on DirecTV Channel 105, broadcast in 2160p with HDR via the HLG specification.

4k/HDR programming on DirecTV can be found on channels 104-108, with live sporting events typically happening on Channel 105 or 106.

New to 4k? Learn how to get 4k/HDR from DirecTV or refer to this list of DIRECTV-Certified 4k TVs.

NBA in 4k/HDR on DirecTV Ch. 105

Thu, Jan 2 @ 10:30 PM ET

Detroit Pistons vs LA Clippers

Mon, Jan 20 @ 2:30 PM ET

Toronto Raptors vs Atlanta Hawks

Tue, Jan 21 @ 8:30 PM ET

LA Clippers vs Dallas Mavericks

Sun, Jan 26 @ 3:30 PM ET

Houston Rockets vs Denver Nuggets

Mon, Jan 27 @ 9:00 PM ET

Houston Rockets vs Utah Jazz

Mon, Feb 3 @ 10:30 PM ET

San Antonio Spurs vs LA Clippers

Sun, Feb 23 @ 6:00 PM ET

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets

Mon, Mar 2 @ 7:30 PM ET

Milwaukee Bucks vs Miami Heat

Mon, Mar 9 @ 9:00 PM ET

Milwaukee Bucks vs Denver Nuggets

Fri, Mar 13 @ 10:30 PM ET

Brooklyn Nets vs LA Clippers

Tue, Mar 17 @ 7:00 PM ET

Orlando Magic vs Detroit Pistons

Sun, Mar 22 @ 7:00 PM ET

Utah Jazz vs San Antonio Spurs

Mon, Mar 23 @ 8:30 PM ET

Houston Rockets vs Dallas Mavericks

Thu, Mar 26 @ 8:30 PM ET

Utah Jazz vs Dallas Mavericks

Mon, Mar 30 @ 10:30 PM ET

Indiana Pacers vs LA Clippers

Sun, Apr 12 @ 3:30 PM ET