F1: The Movie, The Bad Guys 2, & More New 4k, Blu-ray, & Digital Releases This Week

Here’s a look at this week’s new home media releases on disc and digital! On 4k Blu-ray, F1: The Movie arrives in all disc formats from Warner Bros. including a Limited Edition SteelBook. I Know What You Did Last Summer (2025) hits stores in disc formats from Sony Pictures. Five Nights at Freddy’s Ultimate Collector’s Edition is a limited and numbered edition from Universal. And, The Bad Guys 2 premieres on 4k Blu-ray, Blu-ray, and DVD from Universal.
On 4k Blu-ray for the first time, Spawn arrives in a Limited Edition from Arrow Video that includes Theatrical and Director’s Cuts. Mortal Kombat has been packaged in a new 4k SteelBook from Warner Bros. And, The Quick and the Dead gets a new SteelBook release and adds Dolby Vision to the 4k presentation.
In digital formats this week, The Conjuring: Last Rites, Freaker Friday, and HIM (expected) can be streamed or downloaded. See more new Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases below with links to purchase.
New Blu-ray, 4k Blu-ray, & Digital Releases, Oct. 7, 2025
Digital
- Freakier Friday (2025) Prime Video NEW!
- HIM (2025) Prime Video expected NEW!
- The Conjuring: Last Rites (2025) Prime Video NEW!
4k Blu-ray
- Black Sunday (1960) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!
- Child’s Play (1988) 3-disc 4k UHD/BD SteelBook Amazon Exclusive NEW!
- Clue (1985) 4k UHD/BD Alliance Amazon NEW!
- Dark Water (2002) 4k Arrow Video Amazon NEW!
- Black Sunday (1960) 4k UHD/BD Shout! Amazon NEW!
- End Of Days (1999) 4k UHD/BD 25th Anniversary Edition Shout! Amazon NEW!
- F1: The Movie (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon | Walmart
- F1: The Movie (2025) 4k UHD/Digital Amazon | Walmart
- Five Nights at Freddy’s Ultimate Collector’s Edition Amazon Exclusive NEW!
- Hustlers (2019) 4k UHD/BD/Digital Lionsgate Amazon NEW!
- I Know What You Did Last Summer (2025) 4k UHD/BD/Digital Limited Edition SteelBook Amazon NEW!
- I Know What You Did Last Summer (2025) Blu-ray/Digital Amazon NEW
- Lights Out (2016) 4k UHD Warner Bros. Amazon NEW
- Mortal Kombat (2021) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW
- Nobody 2 (2025) 4k UHD/BD/Digital Collector’s Edition Amazon NEW!
- Nobody 2-Movie Collection 4k Blu-ray/Digital Amazon NEW
- Silverado (1985) 4k UHD/BD/Digital Sony Amazon NEW!
- Spawn (1997) 2-disc 4k UHD Theatrical & Director’s Cuts Arrow Video Amazon NEW!
- The Bad Guys 2 (2025) 4k Blu-ray/Blu-ray/Digital Buy on Amazon NEW!
- The Dark Crystal (1982) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon NEW!
- The Girl Who Leapt Through Time (2006) 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
- The Man from U.N.C.L.E. (2015) Special Edition Amazon NEW!
- The Quick and the Dead (1995) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Sony Amazon NEW!
- The Rocky Horror Picture Show (1975) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
Blu-ray
- F1: The Movie (2025) Blu-ray/Digital Amazon | Walmart
- Five Nights at Freddy’s Ultimate Collector’s Edition Amazon Exclusive NEW!
- I Know What You Did Last Summer (2025) Blu-ray/Digital Amazon NEW
- Nobody 2 (2025) 4k UHD/BD/Digital Collector’s Edition Amazon NEW!
- Nobody 2-Movie Collection Blu-ray/Digital TBD
- ODDTAXI – The Complete Season Crunchyroll Amazon NEW!
- Peanuts: Ultimate TV Specials Collection Warner Bros. Amazon
- The Bad Guys 2 (2025) Blu-ray/Digital Buy on Amazon NEW!
- The Newsroom: The Complete Series 9-discs Warner Bros. Amazon NEW!
- Ultraman Arc Complete Series + Movie 4-disc set + playable card Mill Creek Amazon NEW!
- When Fall Is Coming (2024) Music Box Amazon NEW!
