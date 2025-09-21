Superman, The Fantastic Four: First Steps, The Last of Us Season 2, + More 4k, Blu-ray & Digital Releases

It’s a huge week for 4k Blu-ray, Blu-ray & digital releases! We’re talking about new home media titles arriving on Tuesday, September 23. At the top of our hot list for the week is the arrival of DC Studios’ Superman (2025) on all disc formats, including a SOLD OUT SteelBook. Also from the comic book world, Marvel Studios The Fantastic Four: First Steps arrives in digital for rent or purchase ahead of the physical media editions on Oct. 14.
Movies releasing on 4k Blu-ray this week include Tim Burton’s Corpse Bride in standard and SteelBook editions from Warner Bros. Entertainment, both with a 4k Blu-ray disc, HD Blu-ray disc, and Digital Copy. Also from Warner Bros. Entertainment, all six James Bond films starring Sean Connery are releasing in single-movie editions with digital copies; the movies were previously released in 4k with Dolby Vision and Atmos in the Sean Connery 6-Film Collection.
Also check out Flow on 4k Blu-ray and Blu-ray from Criterion, M3GAN 2.0 and the M3GAN 2-Movie “Bestie Bundle” both on 4k Blu-ray & Blu-ray from Universal, 28 Years Later from Sony, and The Sound of Music celebrating 60 years with a 4k upgrade from 20th Century Studios.
From television, HBO Max’s The Last of Us – Season Two is available on 4k Blu-ray and Blu-ray including a Limited Edition SteelBook (the limited edition follows a release of Season One on SteelBook earlier this year). Syfy & USA Network’s Chucky: The Complete Series arrives in standard and Limited Edition SteelBook editions from Universal Pictures Home Entertainment. See more releases below with links to purchase!
New Blu-ray, 4k Blu-ray & Digital Releases, Sept. 23, 2025
Digital
- Adulthood (2025) Prime Video
- Splitsville (2025) Prime Video expected
- The Cut (2025) Prime Video
- The Fantastic Four: First Steps (2025) Buy/Rent Prime Video HOT!
4k Blu-ray
- 28 Years Later (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- 28 Years Later (2025) 4k UHD/BD/Digital Amazon NEW!
- Airplane II: The Sequel (1982) 4k UHD/BD Amazon NEW!
- Aztec Batman: Clash of Empires (2025) Amazon NEW!
- Beetlejuice Beetlejuice (2024) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Corpse Bride (2003) Limited Edition 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Corpse Bride (2003) 4k UHD/BD/Digital Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Diamonds Are Forever (1971) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon NEW!
- Dr. No (1962) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon NEW!
- Flow (2024) 4k UHD/BDx2 Criterion Collection Amazon NEW!
- From Russia With Love (1963) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon NEW!
- Goldfinger (1964) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon NEW!
- Hackers (1995) 4k UHD 30th Anniversary Edition 88 Films 9/22/25 Amazon UK NEW!
- M3GAN 2.0 (2025) “Unrated” 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon Universal NEW!
- M3GAN 2.0 (2025) “Unrated” 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
- M3GAN 2-Movie Collection 4k Blu-ray/Digital Amazon NEW!
- Night of the Living Dead, George A. Romero’s (1990) 4k UHD/BD/Digital combo includes “Uncensored Version” Sony Pictures pending
- Peking Opera Blues (1986) 4k UHD/BD Amazon NEW!
- Read My Lips (2001) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
- Shakespeare’s Shitstorm (2020) Amazon Troma NEW!
- Superman (2025) Limited Edition 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Superman (2025) 4k Blu-ray/Digital Amazon NEW!
- The Last of Us: The Complete Second Season 4k SteelBook Amazon NEW!
- The Last of Us: The Complete Second Season 4k Blu-ray Amazon NEW!
- The Sound of Music (1965) 60th Anniversary 3-disc Limited Edition SteelBook 20th Century Studios Amazon | Walmart NEW!
- Thunderball (1965) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon NEW!
- Tim Burton’s Corpse Bride (2003) Limited Edition 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Tim Burton’s Corpse Bride (2003) 4k UHD/BD/Digital Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- You Only Live Twice (1967) 4k Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon NEW!
Blu-ray Disc
- 28 Years Later (2025) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- 28 Years Later (2025) 4k UHD/BD/Digital Amazon NEW!
- 28 Years Later (2025) Blu-ray/BD/Digital Amazon NEW!
- Airplane II: The Sequel (1982) 4k UHD/BD Amazon NEW!
- Aztec Batman: Clash of Empires (2025) Amazon NEW!
- Beetlejuice Beetlejuice (2024) 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- Chucky: The Complete Series 6-disc SteelBook Universal Amazon NEW!
- Chucky: The Complete Series 6-disc Standard Universal Amazon NEW!
- Corpse Bride (2003) Limited Edition 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Corpse Bride (2003) 4k UHD/BD/Digital Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Flow (2024) Blu-ray x2 Criterion Collection Amazon NEW!
- Fringe: The Complete Series 20-discs Warner Bros. pending
- Hackers (1995) 4k UHD 30th Anniversary Edition 88 Films 9/22/25 Amazon UK NEW!
- Halloween (1978) 4k UHD/BD Glow in the Dark Walmart Exclusive
- M3GAN 2.0 (2025) “Unrated” 4k UHD/BD/Digital SteelBook Amazon NEW!
- M3GAN 2.0 (2025) “Unrated” 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
- M3GAN 2.0 (2025) “Unrated” Blu-ray/Digital Amazon NEW!
- M3GAN 2-Movie Collection Blu-ray/Digital Amazon NEW!
- Night of the Living Dead, George A. Romero’s (1990) 4k UHD/BD/Digital combo includes “Uncensored Version” Sony Pictures pending
- Read My Lips (2001) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
- The Beat That My Heart Skipped (2005) Criterion Amazon NEW!
- The Home (2025) BD/DVD/Digital Amazon NEW!
- The Last of Us: The Complete Second Season Blu-ray Amazon NEW!
- Tim Burton’s Corpse Bride (2003) Limited Edition 4k SteelBook Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Tim Burton’s Corpse Bride (2003) 4k UHD/BD/Digital Warner Bros. Amazon | Walmart NEW!
- Flow (2024) 4k UHD/BD Criterion Collection Amazon NEW!
- Peking Opera Blues (1986) 4k UHD/BD Amazon NEW!
- Superman (2025) Blu-ray/Digital Warner Bros. Amazon NEW!
- The Sound of Music (1965) 60th Anniversary 3-disc Limited Edition SteelBook 20th Century Studios Amazon | Walmart NEW!
- Watch the Skies “UFO Sweden” (2022) Amazon NEW!
