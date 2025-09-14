Home4k Blu-rayNew Movie Releases On Blu-ray, 4k Blu-ray & Digital Tuesday, Sept. 16
New Movie Releases On Blu-ray, 4k Blu-ray & Digital Tuesday, Sept. 16

The Dark Knight Trilogy - Amazon Exclusive flat
Tron (1982) 4k SteelBook
Tron: Legacy (2010) 4k SteelBook
Americana (2023)
Born in Flames 1983 Blu-ray Criterion
Hellbender 2021 Blu-ray Arrow
This Is Spinal Tap (1984) 4k UHD BD Criterion
Cinderella Man (2005) 4k UHD/BD/Digital Universal

New Blu-ray, 4k Blu-ray & Digital Releases Tuesday, Sept. 16

Here’s what’s new on 4k Blu-ray, Blu-ray, and Digital for the week of Sept. 16, 2025. Let’s start with the highly anticipated release of Christopher Nolan’s The Dark Knight Trilogy in a Limited Edition 4k SteelBook Library Case edition with certificate of authenticity. Tron (1982) and Tron: Legacy (2010) have both been upgraded to 4k and releasing in Limited Edition SteelBooks from Disney/Buena Vista. Also on 4k Blu-ray, This is Spinal Tap (1984) has been restored for release on Ultra HD Blu-ray from The Criterion Collection. And, Cinderella Man (2005) has been upgraded to 4k Blu-ray & Digital from Universal. In digital, Americana releases early for purchase or rent. See more Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases below with links to purchase or rent titles.

Digital

Americana 2023 digital poster
Americana (2023) Buy/Rent Prime Video

4k Blu-ray

The Dark Knight Trilogy SteelBook Library Case
The Dark Knight Trilogy Limited Edition 4k UHD/BD SteelBook Library Case Amazon Exclusive
  • Cinderella Man (2005) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
  • Daybreakers (2009) 4k SteelBook Lionsgate Limited NEW!
  • Halloween (1978) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
  • Halloween II (1981) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
  • Krull (1983) 4K Ultra HD Digital SteelBook Amazon NEW!
  • Meatballs (1979) 4k Blu-ray/Blu-ray Lionsgate Limited NEW!
  • Night of the Juggler (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
  • Requiem for a Dream (2000) 4k SteelBook Lionsgate Limited
  • Speak No Evil (2024) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
  • The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD SteelBook Library Case Amazon Exclusive NEW!
  • The Home (2025) 4k Digipack Lionsgate Limited NEW!
  • This Is Spinal Tap (1984) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
  • Tron (1982) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!
  • Tron: Legacy (2010) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!

Blu-ray

Tron (1982) 4k SteelBook
Tron (1982) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon
  • Born in Flames (1983) Criterion Collection Amazon NEW!
  • Brokenwood Mysteries: Series 11 Acorn/RLJ Ent. Amazon NEW!
  • Cinderella Man (2005) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
  • Clown in a Cornfield (2025) Limited Edition 4k UHD/BD SteelBook Amazon NEW!
  • Flaming Brothers (1987) Limited Edition 2,000 copies Eureka Amazon NEW!
  • Halloween (1978) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
  • Halloween II (1981) 4k UHD/BD Limited Edition SteelBook Amazon Exclusive NEW!
  • Hellbender (2021) Limited Edition Arrow Video Amazon NEW!
  • Krull (1983) 4K Ultra HD Digital SteelBook Amazon NEW!
  • Meatballs (1979) 4k Blu-ray/Blu-ray Lionsgate Limited NEW!
  • Night of the Juggler (1980) 4k UHD/BD Kino Lorber Amazon NEW!
  • Requiem for a Dream (2000) 4k SteelBook Lionsgate Limited NEW!
  • Speak No Evil (2024) 4k UHD/BD/Digital Universal Amazon NEW!
  • The Betrayal (1966) Limited Edition 3,000 copies Amazon NEW!
  • The Buster Keaton Show 9 digitally restored episodes + extras Amazon NEW!
  • The Dark Knight Trilogy 4k UHD/BD SteelBook Library Case Amazon Exclusive NEW!
  • This Is Spinal Tap (1984) 4k UHD/BD Criterion Amazon NEW!
  • Tron (1982) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!
  • Tron: Legacy (2010) 4k/Blu-ray/Digital SteelBook Buy on Amazon NEW!

In case you missed it, here are last week’s new Blu-ray, 4k Blu-ray, and Digital releases.

Previous article
Christopher Nolan’s The Dark Knight Trilogy SteelBook Library Case Is Back Up For Pre-order
